Музыкальные гастроли как схема выезда за границу: экс-главе Минкульта сообщили о подозрении, - генпрокурор Кравченко. ФОТО

Бывшему и.о. министра культуры и информационной политики Украины предъявлено подозрение в содействии незаконному переправлению лиц через государственную границу Украины.

Об этом сообщил в Telegram-канале генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

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Фамилии и.о. министра культуры и информационной политики Кравченко не называет. Вероятно, речь идет о Ростиславе Карандееве.

Выезд оформляли под видом участия в концертах

Как отмечается, схема выглядела как выезд на благотворительные концерты за границу. На бумаге эти мужчины были участниками музыкальной группы. Фактически же к музыке никакого отношения не имели.

Именно поэтому сначала пограничники отказали им в пересечении государственной границы.

"Но после этого руководитель министерства повторно направил письмо в Государственную пограничную службу Украины с просьбой содействовать выезду этих же лиц уже в качестве участников музыкальной группы. Именно это письмо стало документальным основанием для пересечения границы.

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Восемь военнообязанных не вернулись в Украину

"В результате 8 мужчин призывного возраста выехали из Украины и до сих пор не вернулись", - говорится в сообщении.

Кравченко подчеркивает, что во время войны любое решение должностного лица, касающееся выезда военнообязанных за границу, - это не формальность. Это вопрос государственной безопасности, доверия к институтам и справедливости по отношению к тем, кто выполняет свой долг перед страной.

"Должность не дает права обходить закон. Государственный документ не может служить прикрытием для махинаций.

И во время войны ответственность высокопоставленных чиновников должна быть не меньше, а больше", - добавляет он.

Также отмечается, что досудебное расследование по ч. 2 ст. 332 УК Украины проводится Национальной полицией.

Расследование продолжается. Устанавливаются дополнительные эпизоды и другие лица, которые могут быть причастны.

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