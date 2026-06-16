РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12107 посетителей онлайн
Новости Реформы в армии
2 400 70

Несправедливо, что уклонисты получат те же условия контрактов, что и остальные, - ветеран Мельник

Армейская реформа: ветеран Мельник озвучил главные вопросы

В новой армейской реформе не учитывается фактор уклонистов, которых ловят в Европе и США и депортируют в Украину.

Об этом заявил офицер ВСУ, ветеран Николай Мельник, говорится в материале Цензор.НЕТ "Новые контракты, более высокие зарплаты и иностранцы в ВСУ: плюсы и минусы армейской реформы".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"То есть чувак себе развлекался в районе Майами. Поездил пьяный. Попался. Депортирован в Украину и вуа-ля — те же условия, что и для других. Фигней попахивает", — подчеркнул он.

Мельник перечислил негативные моменты новой армейской реформы.

"Во-первых, деньги и определённые сроки службы никоим образом не будут способствовать мобилизации, просто отпадет пара отмазок. Во-вторых, без реальной ответственности за дезертирство и самовольную отлучку люди будут продолжать служить по желанию. В-третьих, без реальной пропаганды и публичного осуждения фактов препятствования мобилизации у нас будет все больше и больше нападений на военнослужащих ТЦК и СП.

Четвертое: нет ответа на вопрос, что делать с дуболомами (неадекватными командирами. – О.М.), от которых сбежит даже самый смирный солдат. Пятое: деформированная система награждения, когда награды достаются штабу и фаворитам, не способствует укреплению боевого духа. В-шестых, важно в рамках повышения денежного вознаграждения усилить контроль за батальонами и бригадами семейного типа, когда жены, любовницы, любовники, водители родителей-командиров по документам с "передка" не вылезают", — пояснил ветеран.

В то же время положительным моментом Мельник назвал то, что зарплату пехоте повысили почти втрое.

Материал о новой армейской реформе и мнения народных депутатов и военных читайте по ссылке.

Читайте: Минобороны запустило горячую линию относительно новых военных контрактов

Старт комплексной реформы армии

Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), ускоренное возвращение военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.

Читайте: Первая волна увольнений из армии не коснется офицерского состава, — Минобороны

Автор: 

армия (8297) реформы (3938) уклонисты (1363)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Якщо вже по справедливості то і поліція, судді , прокурори, адвокати, 95 квартал, батальон Монако, військові пенсіонери і інші повинні піти, по рівності з усіма, це вони чогось забувають у своїх інтерв'ю
показать весь комментарий
16.06.2026 18:37 Ответить
+16
А оцей чувак Мельник в якій тиловій частині чилить, і інтерв'ю наліво направо роздає?
показать весь комментарий
16.06.2026 18:35 Ответить
+14
Ну будете без ухилянтів, якщо не справедливо, так всі і побігли на контракти .....
показать весь комментарий
16.06.2026 18:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну будете без ухилянтів, якщо не справедливо, так всі і побігли на контракти .....
показать весь комментарий
16.06.2026 18:32 Ответить
Якщо вже по справедливості то і поліція, судді , прокурори, адвокати, 95 квартал, батальон Монако, військові пенсіонери і інші повинні піти, по рівності з усіма, це вони чогось забувають у своїх інтерв'ю
показать весь комментарий
16.06.2026 18:37 Ответить
От було б справедливо, якби реально заброньованих було від сили 30000 - 50000 людей, і то лише ті, без кого взагалі ніяк: цінні фахівці, розробники, ну й нехай уже - уряд із депутатами-неробами. А всі інші воюють, причому з 18 років. Жінки - або в тилу, у ВОХР, або на обов'язкових роботах, звісно, з окладом. Ось тоді справді можна було б говорити про якихось ухилянтів. І ротація була б постійною.
показать весь комментарий
16.06.2026 19:25 Ответить
Ми і так без вас будемо якщо вам не почне загрожувати хоча б те саме покарання що і нам за СЗЧ а не ті смішні копійки як зараз. Ці контракти це чергова бздура - навіть русня розуміє що для того щоб хтось пішов треба давати одразу багато грошей, закривати кредити, гасити судимості і т.д. І то вже в них цей потік пересихає.
показать весь комментарий
16.06.2026 18:48 Ответить
А оцей чувак Мельник в якій тиловій частині чилить, і інтерв'ю наліво направо роздає?
показать весь комментарий
16.06.2026 18:35 Ответить
Ще один барбершопний патріот по тв каналах скаче
показать весь комментарий
16.06.2026 18:46 Ответить
в якій би не чілив, але я не бачу черги бажаючих його замінити і тебе в тій черзі також.
показать весь комментарий
16.06.2026 18:49 Ответить
Цей підор обсиває українців ухилянтами!!!!
показать весь комментарий
16.06.2026 19:00 Ответить
А ти мудачок не гавкай на ветерана.Ти і є ухилянт обісраний,а не українець.
показать весь комментарий
16.06.2026 19:45 Ответить
Тобі теж накуй .Ніяке падло не має права обзивати ухилянтами!!!
показать весь комментарий
16.06.2026 19:51 Ответить
В реальності ти б не довго балакав .Ту ти херой
показать весь комментарий
16.06.2026 19:53 Ответить
Свиня те що не іде захищати країну і є ухилянт а тебе пора на шашлик
показать весь комментарий
16.06.2026 20:09 Ответить
Підар твій батько а ти його висер
показать весь комментарий
16.06.2026 20:10 Ответить
За ці слова ти б валявся в соплях на землі!Зовсім кончена людина в розмові обзиває батьків.
показать весь комментарий
16.06.2026 20:11 Ответить
Там беруть не бажаючих а потрібних ідіотів, мозги населенню промивати
показать весь комментарий
16.06.2026 19:27 Ответить
Втратив ногу.
показать весь комментарий
16.06.2026 18:59 Ответить
Доки держава не почне поважати своїх громадян, громадяни будуть відповідати взаємністю, бути кріпаками бажаючих нема, а поняття ухилянт використовується лише проти окремої категорії громадян, що є злочином, відповідно до кку.
показать весь комментарий
16.06.2026 18:36 Ответить
За що поважать ухилянтів?За те що сцикуни ховаються від обов'язків?
показать весь комментарий
16.06.2026 19:50 Ответить
Яких обов'язків? Давайте почнемо все спочатку, війни не має, точніше офіційно не має, чому не працюють усі на впк? Все що є - це зграя бандитів під назвою тцк та сп. Хіба не так? По друге корупція зашкалює, у владі майже усі корупціонери, хіба не так? Їх обов'язки не менші, якщо робити огляд Ваших слів. Тому або робіть щось, або не гавкайте.
показать весь комментарий
16.06.2026 20:03 Ответить
Злочин ховатися від обов,язку тих істот вішати треба а їх захищають воно зрадник за це кара смерть
показать весь комментарий
16.06.2026 20:12 Ответить
"Третє, без реальної пропаганди і публічного засудження фактів перешкоджання мобілізації ми матимемо все більше і більше нападів на військовослужбовців ТЦК та СП"

Поки не буде повністю ліквідована бусифікація, викрадання людей на вулицях в також згущення в тих самих военеоматах де люди раптово помирають і з сосен падають, ці напади і далі будуть відбуватися.
показать весь комментарий
16.06.2026 18:36 Ответить
звісно, що не справедливо, але й ж ухилянта потрібно якимось чином мобілізувати.
показать весь комментарий
16.06.2026 18:38 Ответить
Тебе як мобілізували? Сам де служиш?
показать весь комментарий
16.06.2026 18:47 Ответить
я доброволець. ось ти, з тупими питаннями - посмердюєш ухилянським сморідом.
показать весь комментарий
16.06.2026 19:09 Ответить
То йди добровільно сміття винеси і хліба купи до хати.
показать весь комментарий
16.06.2026 19:10 Ответить
то сходи за кораблем! йди і йди... хоч тисячу разів.
показать весь комментарий
16.06.2026 19:12 Ответить
Пи*добол ти, а не доброволець. Такого гівна зараз багато.
показать весь комментарий
16.06.2026 19:14 Ответить
такого гівна, як ти, дійсно багато... смердите з самих неочікуваних дирок .
показать весь комментарий
16.06.2026 19:16 Ответить
підмий сраку
показать весь комментарий
16.06.2026 19:17 Ответить
ти сам не в змозі? інвалід, чи що? тому й смердиш з неочікуваних дирок
показать весь комментарий
16.06.2026 19:19 Ответить
Він служить у ролі відставної кози барабанщиком мабуть)
показать весь комментарий
16.06.2026 19:16 Ответить
"але й ж ухилянта потрібно якимось чином мобілізувати"

мобілізувати это не контракт
показать весь комментарий
16.06.2026 18:56 Ответить
зато контракт, це також мобілізація. ти за контрактом в німеччині? чи втік від мобілізації?
показать весь комментарий
16.06.2026 19:11 Ответить
"зато контракт, це також мобілізація"

отчитываться перед панасом я, естественно, не собираюсь, а контракт всегда был делом добровольным, иначе это не контракт, а обязаловка, при обязаловке ничего подписывать не надо
показать весь комментарий
16.06.2026 19:24 Ответить
коли таке було, щоб ухилянти горіли бажанням відповідати за своє ухилянство ?
показать весь комментарий
16.06.2026 19:33 Ответить
"коли таке було, щоб ухилянти горіли бажанням відповідати за своє ухилянство"

трудно відповідати оппоненту, мозги которого заточены на то, что все, кто проживает за границей ухилянты, бессмысленное дело и бесполезная трата времени. хотя вопрос "сам на каких фронтах будешь?" задать ему можно
показать весь комментарий
16.06.2026 19:45 Ответить
в ухилянта завжди підгоряє, коли чує незручні питання... може ти й не ухилянт, а звичайний кацап, на "дідівських фронтах під берліном, з перевіркою, як там "гниють", який заблудився в українському чаті? тоді тримай напрям за кораблем.
показать весь комментарий
16.06.2026 20:10 Ответить
Ты тут сутками сидишь, доброволец мамкин
показать весь комментарий
16.06.2026 19:38 Ответить
А оцей чувак Мельник не розуміє чому нападають на тцк? Чому не нападали на тцк в 22..23 році? Хай подумає, але я думаю там думати вони не хочуть а просто щоб виконували їх накази і штурмовали посадки, по "завєтам" сирка.
показать весь комментарий
16.06.2026 18:38 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/zP5A609cPhQ
показать весь комментарий
16.06.2026 18:57 Ответить
Він каже те що йому наказали сказати.
показать весь комментарий
16.06.2026 20:01 Ответить
І цей чувак про справедливість. Де вона в світі є? В ЄС ? Якби ж то. Щоправда тут несправедливість набагато менша ніж в країні Мрій. Збочених позеленілих
показать весь комментарий
16.06.2026 18:39 Ответить
До речі, термін "ухилянт" придумали в опі, і медійно це роздмухали за допомогою критичних Петрових і інших пропагандонів, і що саме смішніше під керівництвом аж чотириразового ухилянта 😂
показать весь комментарий
16.06.2026 18:40 Ответить
Ото ще в такій ситуації говорити про справедливість.
Тільки розмовляв з подругою про це: скільки б ти не зробив, що б не пережив, завжди знайдеться той, хто скаже, що цього недостатньо. Бо завжди є аргумент "ракової дитини" (як я це називаю), або в даному випадку - аргумент ампутанта: що б з тобою не відбувалось, завжди комусь буде гірше, а значить - несправедливість.
Таке відчуття, що справедливість наступить тільки тоді, коли всі одночасно і стовідсотково загинуть. Все інше - лише привід говорити про несправедливість.
показать весь комментарий
16.06.2026 18:40 Ответить
Пральна. Всіх ухилянтів в лагеря з колючку і вишки з автоматчиками. І нехай працюють за миску баланди. А самих впертих розстрілювати. А як інакше побудувати вільне демократичне суспільство?
показать весь комментарий
16.06.2026 18:44 Ответить
А ці "ухилянти" яких "ловлять у Європі і США" - вони зараз з нами в одній кімнаті?
показать весь комментарий
16.06.2026 18:47 Ответить
Звісно, зрозуміло обурення досвіченого та перевіреного в боях військового. Але згадалась притча з Євангелія є про господаря виноградника та найманих працівників.
Коли виноградар найняв працівників зранку за 1 динарій збирати виноград. Опівдні він побачив, що до кінця дня не встигають і найняв ще, також за 1 динарій, а о 3-й дня побачив, що й ті не встигають і найняв ще - також за 1 динарій. До кінця дня впорались, і коли прийшла черга розрахунку, працівники, що працювали з ранку природно обурились, що вони працювали цілий день і в спеку, а гроші отримують такі самі, як і ті, що працювали з опівдня, а також ті, що працювали лише кілька годин. На що господар відповів - я з вами так домовився, а з ними так. Тож ніхто не має бути обраеним.
показать весь комментарий
16.06.2026 18:48 Ответить
це дуже мотивує 2 мільйони нерозшуканих збирачів врожаю погуляти ще трошки і явитись за своїм динарієм за день до перемоги.
показать весь комментарий
16.06.2026 19:00 Ответить
Слушне зауваження)
показать весь комментарий
16.06.2026 19:03 Ответить
Але збирачем врожаю він стає лише за умови і з дати укладання контракту.
показать весь комментарий
16.06.2026 19:06 Ответить
Та й врешті, хіба шкода буде 2 млн динаріїв, якщо ти будеш впевнений, що завтра перемога, га???
показать весь комментарий
16.06.2026 19:11 Ответить
*****, а на яких умовах він повинен бути?
показать весь комментарий
16.06.2026 18:53 Ответить
Цей мельник ідіот!!!!
показать весь комментарий
16.06.2026 18:55 Ответить
просто тупий солдафон
показать весь комментарий
16.06.2026 18:57 Ответить
Наче і молодий на вигляд а в голові тільки одна звивина, в ********* світі виграється технологічністю але ніяк не штурмами посадок під стіною дронів, чи не можна на 5 рік війни в кінці кінців зрозуміти це?! Якщо так і далі піде, доля Парагваю неминуча.
показать весь комментарий
16.06.2026 19:18 Ответить
І скільки тисяч «ухилянтів» вже виловили в Європі і США? Особливо цікавлять ті, які «чилили в районі Майямі». Це де таку статистику ведуть, на марахфоні? Мосійчук з калькулятором вираховує?
показать весь комментарий
16.06.2026 18:57 Ответить
А публічне засудження примусово-силової мобілізації з поголовними реальними строками винним коли завезуть? Не громовідводом-лубінцем, а владою та моу. Тоді за шо розмови?
Про супротив тцкунам - ну так тих хто не супротивлявся вже повідловлювали переважно. Лишились ті хто задорого своє життя продасть, брати будете? Як то ні?
Про боротьбу з кумовством іикорупцією в армії смішно, коли сама влада корумпована на 146%, шо, хтось себе по голові бити буде?
показать весь комментарий
16.06.2026 19:13 Ответить
Посміявся з оцього спітчу , цей чувак мабуть мітить в квартал , не інакше, вам відомі випадки коли українець їздив п'яний в майамі і його за це відразу депортували в Україну, прямісінько у центр соціальної підтримки 😂🤦 такої маячні я ще не чув.
показать весь комментарий
16.06.2026 19:15 Ответить
"Тобто чувак собі чилив в районі Майямі. Поїздив бухий. Попався. Депортований в Україну і вуа-ля ті ж самі умови, що і для інших. Фігньою *******"
-----------

Логічно. А от влаштуватися в Метро розвозити візки чи ще кудись - і він уже стане відповідальним заброньованим працівником.

Вони самі не розуміють, що цими безглуздими градаціями - хто "ухилянт", а хто цінний генофонд - вони просто перетворили все на поділ: "маєш зв'язки й гроші - влаштувався під бронь" і "решта". Своєю чергою, у тієї решти градація така: попався чи не попався.
показать весь комментарий
16.06.2026 19:18 Ответить
Кого ловлять по Європі,кого депортують?
Про що він?
показать весь комментарий
16.06.2026 19:18 Ответить
Шо йому написали те і говорить. Звичайна пропаганда.
показать весь комментарий
16.06.2026 19:21 Ответить
Колишний командир роты старлей о справедливости рассуждает? Если бывший, значит больной, сиди болей, нет, все лезут в полководцы!
показать весь комментарий
16.06.2026 19:22 Ответить
По перше де інфа, що їх будуть висилати? Хоч одного вже депортували? По друге з таким відношенням вони не те, що до війська, а й просто працювати не повернуться.
У нас вже зараз демографічна криза. На ринку праці постійний дефіцит робої сили. Після війни нам потрібні будуть будь-які працівники для відбудови України. І ми цих людей ще й будемо клеймити ухилянтами та відбирати громадянські права? Ці мельники та інші політруки взагалі подуріли? Такі гасла шкодять Україні і призведуть до катастрофічних наслідків. Я краще буду жити з ухилянтом ні ж з індусом.
показать весь комментарий
16.06.2026 19:23 Ответить
Черговий барбершопний півень? Киньте адресу, купимо йому хвен Як тобі Dyson HD16 Supersonic, Ніколя?
показать весь комментарий
16.06.2026 19:26 Ответить
Це як в приказці "ситий голодного не розуміє" сидить такий чувак Мельник в студії, в чистенькій формі з гарним манікюром, кожен день їздить мабуть додому до дружини чи до дівчини і розказує поклавши нога на ногу "ухилянти, ну чого ж це ви не хочете йти захищати батьківщину в окопи на пів року?!, он же дивіться, і я ж воюю!" Я думаю він так і думає..з таким мисленням далеко не підеш.
показать весь комментарий
16.06.2026 19:35 Ответить
"Тобто чувак собі чилив в районі Майямі. Поїздив бухий. Попався. Депортований в Україну і вуа-ля ті ж самі умови, що і для інших. Фігньою *******", - наголосив він.

Мельник перелічив негативні моменти у новій армійській реформі. Джерело: https://censor.net/ua/n4008649

І багато таких наловили?
показать весь комментарий
16.06.2026 19:36 Ответить
Тобто цей чиновник своєю заявою на весь світ повідомляє так званих "ухилянтив", тобто громадян України другого сорту aka биглих крипакив, що не варто повертатися. Завтра боярин Мельник може поміняти закон як вин його бачить. 😂
Цей Чапай ще щось казав про командирив-дуболомив, що дуже цікаво, навіть не знаю яким міцним має бути дуб у цьому випадку 🤣
показать весь комментарий
16.06.2026 19:46 Ответить
Він хоч розуміє які гроші треба мати щоб "чілити в Маямі"?
показать весь комментарий
16.06.2026 20:08 Ответить
 
 