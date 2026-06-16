Несправедливо, что уклонисты получат те же условия контрактов, что и остальные, - ветеран Мельник
В новой армейской реформе не учитывается фактор уклонистов, которых ловят в Европе и США и депортируют в Украину.
Об этом заявил офицер ВСУ, ветеран Николай Мельник, говорится в материале Цензор.НЕТ "Новые контракты, более высокие зарплаты и иностранцы в ВСУ: плюсы и минусы армейской реформы".
Что известно?
"То есть чувак себе развлекался в районе Майами. Поездил пьяный. Попался. Депортирован в Украину и вуа-ля — те же условия, что и для других. Фигней попахивает", — подчеркнул он.
Мельник перечислил негативные моменты новой армейской реформы.
"Во-первых, деньги и определённые сроки службы никоим образом не будут способствовать мобилизации, просто отпадет пара отмазок. Во-вторых, без реальной ответственности за дезертирство и самовольную отлучку люди будут продолжать служить по желанию. В-третьих, без реальной пропаганды и публичного осуждения фактов препятствования мобилизации у нас будет все больше и больше нападений на военнослужащих ТЦК и СП.
Четвертое: нет ответа на вопрос, что делать с дуболомами (неадекватными командирами. – О.М.), от которых сбежит даже самый смирный солдат. Пятое: деформированная система награждения, когда награды достаются штабу и фаворитам, не способствует укреплению боевого духа. В-шестых, важно в рамках повышения денежного вознаграждения усилить контроль за батальонами и бригадами семейного типа, когда жены, любовницы, любовники, водители родителей-командиров по документам с "передка" не вылезают", — пояснил ветеран.
В то же время положительным моментом Мельник назвал то, что зарплату пехоте повысили почти втрое.
Материал о новой армейской реформе и мнения народных депутатов и военных читайте по ссылке.
Старт комплексной реформы армии
Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), ускоренное возвращение военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.
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Поки не буде повністю ліквідована бусифікація, викрадання людей на вулицях в також згущення в тих самих военеоматах де люди раптово помирають і з сосен падають, ці напади і далі будуть відбуватися.
мобілізувати это не контракт
отчитываться перед панасом я, естественно, не собираюсь, а контракт всегда был делом добровольным, иначе это не контракт, а обязаловка, при обязаловке ничего подписывать не надо
трудно відповідати оппоненту, мозги которого заточены на то, что все, кто проживает за границей ухилянты, бессмысленное дело и бесполезная трата времени. хотя вопрос "сам на каких фронтах будешь?" задать ему можно
Тільки розмовляв з подругою про це: скільки б ти не зробив, що б не пережив, завжди знайдеться той, хто скаже, що цього недостатньо. Бо завжди є аргумент "ракової дитини" (як я це називаю), або в даному випадку - аргумент ампутанта: що б з тобою не відбувалось, завжди комусь буде гірше, а значить - несправедливість.
Таке відчуття, що справедливість наступить тільки тоді, коли всі одночасно і стовідсотково загинуть. Все інше - лише привід говорити про несправедливість.
Коли виноградар найняв працівників зранку за 1 динарій збирати виноград. Опівдні він побачив, що до кінця дня не встигають і найняв ще, також за 1 динарій, а о 3-й дня побачив, що й ті не встигають і найняв ще - також за 1 динарій. До кінця дня впорались, і коли прийшла черга розрахунку, працівники, що працювали з ранку природно обурились, що вони працювали цілий день і в спеку, а гроші отримують такі самі, як і ті, що працювали з опівдня, а також ті, що працювали лише кілька годин. На що господар відповів - я з вами так домовився, а з ними так. Тож ніхто не має бути обраеним.
Про супротив тцкунам - ну так тих хто не супротивлявся вже повідловлювали переважно. Лишились ті хто задорого своє життя продасть, брати будете? Як то ні?
Про боротьбу з кумовством іикорупцією в армії смішно, коли сама влада корумпована на 146%, шо, хтось себе по голові бити буде?
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Логічно. А от влаштуватися в Метро розвозити візки чи ще кудись - і він уже стане відповідальним заброньованим працівником.
Вони самі не розуміють, що цими безглуздими градаціями - хто "ухилянт", а хто цінний генофонд - вони просто перетворили все на поділ: "маєш зв'язки й гроші - влаштувався під бронь" і "решта". Своєю чергою, у тієї решти градація така: попався чи не попався.
Про що він?
У нас вже зараз демографічна криза. На ринку праці постійний дефіцит робої сили. Після війни нам потрібні будуть будь-які працівники для відбудови України. І ми цих людей ще й будемо клеймити ухилянтами та відбирати громадянські права? Ці мельники та інші політруки взагалі подуріли? Такі гасла шкодять Україні і призведуть до катастрофічних наслідків. Я краще буду жити з ухилянтом ні ж з індусом.
Мельник перелічив негативні моменти у новій армійській реформі. Джерело: https://censor.net/ua/n4008649
І багато таких наловили?
Цей Чапай ще щось казав про командирив-дуболомив, що дуже цікаво, навіть не знаю яким міцним має бути дуб у цьому випадку 🤣