Несправедливо, что уклонисты получат те же условия контрактов, что и остальные, - ветеран Мельник

В новой армейской реформе не учитывается фактор уклонистов, которых ловят в Европе и США и депортируют в Украину.

Об этом заявил офицер ВСУ, ветеран Николай Мельник, говорится в материале Цензор.НЕТ "Новые контракты, более высокие зарплаты и иностранцы в ВСУ: плюсы и минусы армейской реформы".

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Что известно?

"То есть чувак себе развлекался в районе Майами. Поездил пьяный. Попался. Депортирован в Украину и вуа-ля — те же условия, что и для других. Фигней попахивает", — подчеркнул он.

Мельник перечислил негативные моменты новой армейской реформы.

"Во-первых, деньги и определённые сроки службы никоим образом не будут способствовать мобилизации, просто отпадет пара отмазок. Во-вторых, без реальной ответственности за дезертирство и самовольную отлучку люди будут продолжать служить по желанию. В-третьих, без реальной пропаганды и публичного осуждения фактов препятствования мобилизации у нас будет все больше и больше нападений на военнослужащих ТЦК и СП.

Четвертое: нет ответа на вопрос, что делать с дуболомами (неадекватными командирами. – О.М.), от которых сбежит даже самый смирный солдат. Пятое: деформированная система награждения, когда награды достаются штабу и фаворитам, не способствует укреплению боевого духа. В-шестых, важно в рамках повышения денежного вознаграждения усилить контроль за батальонами и бригадами семейного типа, когда жены, любовницы, любовники, водители родителей-командиров по документам с "передка" не вылезают", — пояснил ветеран.

В то же время положительным моментом Мельник назвал то, что зарплату пехоте повысили почти втрое.

Материал о новой армейской реформе и мнения народных депутатов и военных читайте по ссылке.

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Старт комплексной реформы армии

Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), ускоренное возвращение военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.

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