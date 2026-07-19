Окупанти вдарили по Запоріжжю: три людини загинули, 33 постраждалих, серед них 5 дітей. ФОТОрепортаж (оновлено)

У неділю, 19 липня, російські окупаційні війська вдарили КАБами по Запоріжжю. Є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Жертва та постраждалі

Внаслідок ворожої атаки значних руйнувань зазнав приватний сектор.

Також значно пошкоджений п'ятиповерховий будинок, зафіксоване влучання поруч з дев'ятиповерхівкою.

Наразі відомо про одну загиблу людину і трьох поранених.

Під завалами багатоповерхівки перебувають двоє людей – жінка та дитина.

Оновлена інформація

Згодом Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки дві людини загинули, щонайменше десять - поранені.

Російські керовані авіабомби зруйнували два поверхи п'ятиповерхового будинку, пошкодили вікна та балкони у дев'ятиповерхівці. Є руйнування у приватному секторі, горить термінал логістичного оператора.

Рятувальна операція триває. Під завалами досі залишаються люди.

"Рятувальники роблять усе можливе, щоб якнайшвидше їх деблокувати. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Оновлення

Згодом Федоров повідомив, що рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки без ознак життя.

Кількість постраждалих збільшилась до 33. Серед них 5 дітей.

Наслідки атаки

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