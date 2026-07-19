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Новини Фото Обстріли Запорізької області Обстріли Запоріжжя
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Окупанти вдарили по Запоріжжю: три людини загинули, 33 постраждалих, серед них 5 дітей. ФОТОрепортаж (оновлено)

У неділю, 19 липня, російські окупаційні війська вдарили КАБами по Запоріжжю. Є загиблі та постраждалі. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Жертва та постраждалі 

Внаслідок ворожої атаки значних руйнувань зазнав приватний сектор.

Також значно пошкоджений п'ятиповерховий будинок, зафіксоване влучання поруч з дев'ятиповерхівкою.

Наразі відомо про одну загиблу людину і трьох поранених.

Під завалами багатоповерхівки перебувають двоє людей – жінка та дитина.

Оновлена інформація

Згодом Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки дві людини загинули, щонайменше десять - поранені.

Російські керовані авіабомби зруйнували два поверхи п'ятиповерхового будинку, пошкодили вікна та балкони у дев'ятиповерхівці. Є руйнування у приватному секторі, горить термінал логістичного оператора.

Рятувальна операція триває. Під завалами досі залишаються люди.

"Рятувальники роблять усе можливе, щоб якнайшвидше їх деблокувати. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні. 

Оновлення

Згодом Федоров повідомив, що рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки без ознак життя. 

Кількість постраждалих збільшилась до 33. Серед них 5 дітей.

Наслідки атаки

обстріл Запоріжжя

обстріл Запоріжжя

обстріл Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

Дивіться також: Ворог вдарив КАБами по Запоріжжю: п’ятеро постраждалих, серед них дві дитини. ФОТОрепортаж

Автор: 

Запоріжжя (2685) Запорізька область (5125) жертва (306) КАБ (586) Запорізький район (720)
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Топ коментарі
+3
Знову мовчання влади..., щоденне руйнування Харкова, Запоріжжя, Сум, для зе команди вже просто статистика... без реальних варіантів прикрити міста...
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19.07.2026 18:39 Відповісти
+3
Ниче, скоро будет блекаут в москве и вообще кацапам жопа. Надо верить. Живущим в Запорожье и других прифронтовых городах- особенно.
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19.07.2026 18:39 Відповісти
+1
Погана тенденція в світі, за Київ вже в'яло якось реагують, а за прифронтові міста взагалі реакція майже пасивна. При тому що наприклад Суми, Чернігів, Запоріжжя то не містечка.😿
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19.07.2026 19:18 Відповісти

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