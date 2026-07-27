Чоловіка у балаклаві з ножем затримали на акції проти відставки Федорова у Львові: його особу встановлено. ФОТО

Під час акції проти відставки Михайла Федорова у Львові чоловік у балаклаві дістав ніж та почав рухатися у бік спікерів. Його затримали учасники акції, після чого передали поліцейським. Особу чоловіка вже встановлено.

Про це повідомила поліція Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про інцидент?

Як повідомляється, інцидент стався під час акції на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку у Львові.

За попередньою інформацією поліції, близько 21:00 години чоловік із закритим балаклавою обличчям дістав ніж і почав рухатися у бік спікерів. Учасники акції затримали його, після чого передали поліцейським, які перебували неподалік.

На місце події прибули слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №1.

Особу чоловіка встановлено

Правоохоронці встановили, що затриманий - 32-річний житель Новояворівська. З місця події вилучено ніж. Відомо, що чоловік має розлади психічного здоров’я.

Наразі вирішується питання щодо поміщення його до спеціального закладу.

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