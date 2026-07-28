УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12061 відвідувач онлайн
Новини Фото Незаконне будівництво Розкрадання на будівництві
1 706 13

Вимагав $2,2 млн за будівництво житла у військовому містечку Львова: НАБУ викрило посадовця ЗСУ та його спільників. ФОТО

НАБУ та САП викрили посадовця Збройних Сил України на одержанні неправомірної вигоди від забудовника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі схеми

Як зазначається, у березні 2021 року підозрюваний, обіймаючи посаду начальника одного з територіальних управлінь Військової служби правопорядку ЗСУ (і водночас командира військового містечка у Львові), запропонував забудовнику забезпечити зведення багатоквартирного житлового будинку на території цього містечка.

Також читайте: На Київщині за програмою Зеленського замовили парк за 57 мільйонів із переплатою

схеми з будівництвом
схеми з будівництвом
схеми з будівництвом

До реалізації плану посадовець залучив спільників, а свої "послуги" оцінив у 2,2 млн дол. США.

"1,5 млн дол. США призначалися безпосередньо посадовцю ЗСУ. Частину цих коштів він планував передати членам Кабінету Міністрів України за погодження договору про спільну діяльність між забудовником та підпорядкованою йому військовою частиною", - йдеться у повідомленні.

700 тис. дол. США мали розділити між собою співучасники злочину (колишній адвокат та інший забудовник).

Затримання та підозри

Детективи зафіксували передачу в період із березня 2021 року до липня 2023 року хабаря готівкою на загальну суму 2 млн дол. США.

Також читайте: СБУ викрила схему на 8 мільйонів гривень під час будівництва Зміївської ТЕС. ФОТО

Учасникам схеми повідомлено про підозру:

  • посадовцю ЗСУ (ч. 4 ст. 368 КК України);;
  • забудовнику (ч. 4 ст. 369 КК України);
  • співучасникам (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України).

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, ймовірно причетні до вчинення злочину.

Автор: 

НАБУ (4422) Львів (2512) будівництво (1013) військовослужбовці (5212) Військова служба правопорядку ВСП (58) Львівська область (2641) Львівський район (309)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Якесь це стерво опухлий вид має?? На Мівіні сидить і гроші мародертхить з Українців на харчі діткам…
Ну повісити йолопа прямо в камері, як Епштейна, і кінці у воду!?!?
А так, тепер весь ланцюг таких мародерів витягнуть, але чи ПОКАРАЮТЬ ЇХ?? Адвокатом у йолопа, мабуть, будуть єрмак з бакановим!?!?
Оті особи на посадах упродовж 7 років, - стефанчуки-гамадрил-корнієнко-разумков-татаров-цуцкерідзе-вигівський, та ряд вертухаїв з ГПУ-СБУ-опу-МВС-УДО-ДПСУ…, уже висловили глибоке занепокоєння??
показати весь коментар
28.07.2026 12:56 Відповісти
+1
думаю що на посаді стрільця і при званні солдат, чи рядовий, це тіло потрібне в ЗСУ на лінійці.
Хоча це і мої мрії.....
показати весь коментар
28.07.2026 12:59 Відповісти

Завантаження...

 
 