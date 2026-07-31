"Я втратив батьків, сестер, братів, сина": військовий Данило Воронов розповів про загибель родини після удару РФ по Радушному. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Військовослужбовець Данило Воронов, який під час російського ракетного удару по селищу Радушне на Криворіжжі втратив майже всю родину, розповів про трагедію та своїх близьких у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ .

У ніч проти 30 липня балістична ракета РФ влучила у будинок, де перебували його батьки, семеро молодших братів і сестер, а також півторарічний син Артем

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За словами військового, про російську атаку він дізнався вночі від сестри, яка нині проживає у Німеччині. Згодом бабуся повідомила, що будинок повністю зруйнований.

"Я втратив усіх: батьків, сестер, братів, сина. Залишилися тільки дружина, сестра і брат"

Він розповів, що його півторарічний син Артем часто гостював у дідуся й бабусі. За словами чоловіка, хлопчик був життєрадісним, любив музику та незабаром мав піти до дитячого садка в Миколаєві.

Данило також розповів, що родина переїхала до будинку у 2020 році. Батьки працювали, щоб забезпечити багатодітну сім'ю, а діти допомагали по господарству. Кожен мав свої захоплення: хлопці доглядали домашню птицю, донька Домініка любила випікати, а батько захоплювався нумізматикою.

За словами військового, щоразу, коли мав можливість, він приїздив до рідних. Найближчими вихідними планував піти на риболовлю з братом, а з батьком зіграти в шахи - захоплення, яке вони поділяли багато років.

Данило додає, що, стоячи на руїнах будинку, розуміє, що сталося, однак досі не може повірити в трагедію - йому здається, ніби це лише страшний сон, а його рідні живі.

Наявна інформація про удар РФ по Радушному Криворізького району

У ніч проти 30 липня російські війська завдали ракетного удару по селищу Радушне Криворізького району.

За інформацією влади, ракета "Іскандер-М" влучила у приватний житловий будинок. Унаслідок атаки загинули шестеро людей, серед них троє дітей, ще дев'ятеро дістали поранення.

Пошуково-рятувальна операція тривала, а доля ще п'ятьох людей на той момент з'ясовувалася.