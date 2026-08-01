Окупанти вдарили по мікроавтобусу на Дніпропетровщині: семеро поранених, двоє - у важкому стані. ФОТОрепортаж

Російські війська завдали удару FPV-дроном по рейсовому мікроавтобусу в Дніпропетровській області, унаслідок чого є поарнені.

Про це повідомив глава МВС Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

"Годину тому російський FPV-дрон влучив по маршрутці, у якій їхали люди. Прицільний та цинічний удар по цивільних", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на зараз відомо про 7 травмованих, серед них 16-річний хлопець.

Рятувальники та поліцейські евакуювали постраждалих з небезпечної зони та доправили до медичного закладу. За попередніми даними, двоє людей у важкому стані.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по Павлограду: горить торгівельний комплекс (оновлено). ФОТО

Триває встановлення всіх обставин чергового терористичного удару Росії.

Наслідки атаки





