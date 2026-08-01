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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Окупанти вдарили по мікроавтобусу на Дніпропетровщині: семеро поранених, двоє - у важкому стані. ФОТОрепортаж

Російські війська завдали удару FPV-дроном по рейсовому мікроавтобусу в Дніпропетровській області, унаслідок чого є поарнені.

Про це повідомив глава МВС Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Годину тому російський FPV-дрон влучив по маршрутці, у якій їхали люди. Прицільний та цинічний удар по цивільних", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на зараз відомо про 7 травмованих, серед них 16-річний хлопець.

Рятувальники та поліцейські евакуювали постраждалих з небезпечної зони та доправили до медичного закладу. За попередніми даними, двоє людей у важкому стані.

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Триває встановлення всіх обставин чергового терористичного удару Росії.

Наслідки атаки

Удар РФ по маршрутці на Дніпроптеровщині
Удар РФ по маршрутці на Дніпроптеровщині
Удар РФ по маршрутці на Дніпроптеровщині

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маршрутки (313) обстріл (35932) Дніпропетровська область (5137)
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