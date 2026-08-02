Дрони атакували Саратовську область: під ударом НПЗ, аеродром та склад Wildberries. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 2 серпня безпілотники атакували Саратов і Енгельс. Зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Моніторингові канали заявляють про пожежу на нафтопереробному заводі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та OSINT-спільноти.

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Губернатор регіону Роман Бусаргін заявив, що в Саратові та Енгельсі зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. За його словами, за попередніми даними, є постраждалі.

Водночас український телеграм-канал Supernova+, який відстежує повідомлення з російських соцмереж, опублікував відео з двома осередками пожежі та густим димом, стверджуючи, що під удар знову потрапив Саратовський нафтопереробний завод. Також оприлюднено кадри пожежі в дев'ятиповерховому житловому будинку, куди, ймовірно, впали уламки збитого безпілотника.

Телеграм-канал Astra, проаналізувавши місце зйомки відео, також повідомив, що горить саме Саратовський НПЗ.

Під атакою опинився аеродром Енгельс-2

За повідомленнями, українські безпілотники також атакували військовий аеродром Енгельс-2, де базується стратегічна авіація РФ.

Місто Енгельс, розташоване на протилежному від Саратова березі Волги, є одним із ключових місць базування російських стратегічних бомбардувальників.

У Самарській області повідомляють про атаку на склад Wildberries

Крім того, місцеві жителі повідомляють про атаку в селищі Новосемейкіне Самарської області. За їхніми словами, під удар міг потрапити склад компанії Wildberries.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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Саратовський НПЗ вже неодноразово був ціллю атак

Саратовський нафтопереробний завод уже неодноразово ставав ціллю українських безпілотників. Востаннє про атаку на цей об'єкт повідомлялося на початку липня. Загалом Саратовський НПЗ за весь час повномасштабної війни зазнав щонайменше 15 атак.

Цей НПЗ одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. У 2013 році завод увійшов до складу "Роснефти". Проєктна потужність - близько 7 млн тонн нафти на рік.

Переробляє нафту марки Urals та сировину з Саратовського й Оренбурзького родовищ.

Випускає понад 20 видів продукції:

бензин;

дизельне паливо;

мазут;

вакуумний газойль;

бітум;

технічну сірку тощо.

Має установку ізомеризації пентан-гексанової фракції потужністю 300 тисяч тонн на рік, що дозволяє виробляти паливо стандарту Євро-5.









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