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Діалог з хробаками, "Дух Анкориджа", справжнє обличчя рпц. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
Діалог з хробаками
Майстерність
Справжнє обличчя рпц
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"Руський калабок-багатирь"
"Дух Анкоріджа"
Запрошення до мавзолею
Таки дав...
Дійсно...
1:1 - нічия
Що ж трапилось?
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