2 969 13
Мрія кремлівського карлика, супергерой росії, казкар світового масштабу. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
Мрія кремлівського карлика
Все за планом
Супергерой на болотах
Думка експерта
Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВАКС залишив без змін рішення про застосування електронного браслета до Єрмака
Це вже було...
Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мендель, Полякова і мобілізація: Що стоїть за вкидами про багатодітних, жінок і війну? / Без цензури. ВIДЕО
Продовження
Казкар світового масштабу
Часи змінюються...
Сьогодення
Лікуванню не піддається
За Курили!
Більше фотошопів дивіться тут
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Оля Полякова в інтерв'ю https://24tv.ua/show24/olya-polyakova-vtrapila-skandal-pislya-intervyu-ramini-eshakzay_n3121579 Раміні Есхакзай заявила, що Україна перестала бути вільною країною і перетворюється на «концтабір» через страх людей висловлювати свою думку та залякування суспільства. https://tabloid.pravda.com.ua/celebrity/polyakova-vidreaguvala-na-skandal-cherez-video-z-rosiyaninom-2017232/
ТаблоID +2
Основні тези з її висловлювань:
Порівняння з концтабором: Вона обурилася, що через хвилю хейту та «скасування» в соцмережах українці бояться відверто говорити та мусять постійно озиратися. https://24tv.ua/show24/olya-polyakova-vtrapila-skandal-pislya-intervyu-ramini-eshakzay_n3121579
24 Канал +1
Ситуація з ТЦК: Артистка висловилася про жорстку мобілізацію та випадки насильства на вулицях, зазначивши, що люди стали байдужими й проходять повз, коли когось викрадають чи б'ють, бо бояться за себе. https://tabloid.pravda.com.ua/celebrity/polyakova-vidreaguvala-na-skandal-cherez-video-z-rosiyaninom-2017232/
ТаблоID +1
Реакція суспільства: Заявами про «заляканих мишей» вона порівняла ******** суспільний тиск із партійними зборами минулого часу та поскаржилася на подвійні стандарти у хейті. https://tabloid.pravda.com.ua/celebrity/polyakova-vidreaguvala-na-skandal-cherez-video-z-rosiyaninom-2017232/
ТаблоID
Ці слова викликали великий скандал і хвилю обурення в мережі - її розкритикували деякі блогери, журналісти та громадські діячі (зокрема Віталій Портников), назвавши її тези співзвучними з російською пропагандою. Водночас частину її думок про суспільний тиск публічно підтримали деякі колеги по шоу-бізнесу (Ольга Сумська, Ксенія Мішина та інші). https://24tv.ua/show24/olya-polyakova-vtrapila-skandal-pislya-intervyu-ramini-eshakzay_n3121579
24 Канал +2