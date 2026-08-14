Мрія кремлівського карлика, супергерой росії, казкар світового масштабу. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

Мрія кремлівського карлика

Все за планом

Супергерой на болотах

Думка експерта

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Це вже було...

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Казкар світового масштабу

Часи змінюються...

Сьогодення

Лікуванню не піддається

За Курили!

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