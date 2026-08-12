ВАКС залишив без змін рішення про застосування електронного браслета до Єрмака

Вищий антикорупційний суд розглянув апеляцію сторони захисту екскерівника Офісу президента України Андрія Єрмака щодо застосування електронного браслета як засобу контролю.

Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду, інформує Цензор.НЕТ.

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Рішення суду

Суд залишив без змін рішення щодо електронного браслета - Єрмак і надалі носитиме його.

Позиція адвокатів

Адвокати Єрмака повідомили, що подали апеляційну скаргу для роз'яснення ухвали про електронний браслет. Вони вважають, що "рішення потребує уточнення та є невмотивованим".

Захист заявив, що ухвала слідчого судді є необґрунтованою та містить незрозумілу резолютивну частину. Адвокати наголосили, що не оскаржують сам обов'язок носити браслет, а просять роз'яснити межі цього обов'язку.

Також адвокати Єрмака наполягали на проведенні засідання у закритому режимі, мотивуючи це питаннями безпеки. Суд відхилив клопотання.

Єрмака на засіданні не було. Він подав клопотання про неможливість бути присутнім з об'єктивних причин.

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Нагадаємо, що 10 серпня Вищий антикорупційний суд розширив перелік областей, куди може відлучатися екскерівник Офісу Президента Андрій Єрмак без окремого дозволу прокурора, детектива та суду.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку - близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.

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