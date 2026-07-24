Апеляція ВАКС залишила в силі арешт майна Єрмака

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі арешт майна колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це повідомила пресслужба ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Майно Єрмака лишається під арештом

"24 липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника на ухвалу слідчого судді ВАКС від 15.05.2026 про арешт майна колишнього керівника Офісу президента України", - сказано в повідомленні.

Йдеться про квартиру у Києві; автомобіль Mercedes-Benz S 350 D; кошти на банківських рахунках; частки у статутних капіталах трьох товариств з обмеженою відповідальністю.

"За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу захисника, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін", - йдеться у повідомленні.

У ВАКС нагадали, що арешт майна накладено слідчим суддею у справі, яка стосується легалізації (відмивання) коштів через будівництво елітних котеджів під Києвом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Читайте також: Єрмак залишиться з електронним браслетом: ВАКС відмовив у зміні запобіжного заходу ексголові ОП

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку - близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.

Читайте також: Запобіжний захід Єрмаку залишено без змін