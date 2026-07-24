Апелляционная коллегия ВАКС оставила в силе арест имущества Ермака

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе арест имущества бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

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Имущество Ермака остается под арестом

"24 июля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защитника на постановление следственного судьи ВАКС от 15.05.2026 об аресте имущества бывшего главы Офиса президента Украины", — говорится в сообщении.

Речь идет о квартире в Киеве; автомобиле Mercedes-Benz S 350 D; средствах на банковских счетах; долях в уставных капиталах трех обществ с ограниченной ответственностью.

"По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу защитника, а постановление следственного судьи ВАКС — без изменений", — говорится в сообщении.

В ВАКС напомнили, что арест имущества наложен следственным судьей по делу, касающемуся легализации (отмывания) средств через строительство элитных коттеджей под Киевом (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

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Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" было легализовано более 460 миллионов гривен.

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о необоснованности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление о подозрении, полученное им от НАБУ, с"публичным давлением на правоохранительные органы".

14 мая Ермаку избрали меру пресечения - его взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

18 мая Ермак вышел из СИЗО.

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