Ермак останется с электронным браслетом: ВАКС отказал в изменении меры пресечения бывшему главе ОП

ВАКС оставил без изменений меру пресечения в отношении бывшего главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВАКС.

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Как отмечается, сегодня, 29 июня, следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты экс-главы Офиса Президента Украины об изменении меры пресечения, а именно об отмене обязанности ношения электронного средства контроля.

ВАКС напоминает, что ранее суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 140 млн грн. Поскольку указанная сумма была внесена, подозреваемый был освобожден из-под стражи, однако на него возложен ряд процессуальных обязанностей, среди которых - ношение электронного браслета.

Экс-глава Офиса Президента Украины подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем, УК Украины).

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Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" было легализовано более 460 миллионов гривен.

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о необоснованности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление о подозрении, полученное им от НАБУ, с"публичным давлением на правоохранительные органы".

14 мая Ермаку избрали меру пресечения - его взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

18 мая Ермак вышел из СИЗО.

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