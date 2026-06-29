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Новини Підозра Єрмаку
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Єрмак залишиться з електронним браслетом: ВАКС відмовив у зміні запобіжного заходу ексголові ОП

Єрмак носить електронний браслет після виходу з СІЗО

ВАКС залишив без змін запобіжний захід ексголові Офісу Президента України Андрію Єрмаку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВАКС.

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Як зазначається, сьогодні, 29 червня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту ексголови Офісу Президента України щодо зміни запобіжного заходу, а саме скасування обовʼязку носіння електронного засобу контролю.

ВАКС нагадує, що раніше суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 140 млн грн. Оскільки визначену суму було внесено, підозрюваного було звільнено з-під варти, проте на нього покладено низку процесуальних обов'язків, серед яких - носіння електронного браслета.

Ексголова Офісу Президента України підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом КК України).

Дивіться: Єрмак прибув на засідання апеляції ВАКС, де розглядатимуть скаргу на запобіжний захід. ВIДЕО

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку - близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
  • 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
  • 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.

Читайте: Пісок для будівництва "Династії" крали на кладовищі, поліція проводила обшуки у 2022-му

Автор: 

Єрмак Андрій (1781)
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