ВАКС оставил без изменений решение о применении электронного браслета к Ермаку
Высший антикоррупционный суд рассмотрел апелляцию стороны защиты бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака относительно применения электронного браслета в качестве средства контроля.
Об этом сообщает"Суспільне" из зала суда, информирует Цензор.НЕТ.
Решение суда
Суд оставил без изменений решение об электронном браслете - Ермак и в дальнейшем будет его носить.
Позиция адвокатов
Адвокаты Ермака сообщили, что подали апелляционную жалобу для разъяснения постановления об электронном браслете. Они считают, что "решение требует уточнения и является необоснованным".
Защита заявила, что постановление следственного судьи является необоснованным и содержит непонятную резолютивную часть. Адвокаты подчеркнули, что не оспаривают саму обязанность носить браслет, а просят разъяснить пределы этой обязанности.
Также адвокаты Ермака настаивали на проведении заседания в закрытом режиме, мотивируя это соображениями безопасности. Суд отклонил ходатайство.
Ермака на заседании не было. Он подал ходатайство о невозможности присутствовать по объективным причинам.
Напомним, что 10 августа Высший антикоррупционный суд расширил перечень областей, куда может выезжать экс-глава Офиса президента Андрей Ермак без отдельного разрешения прокурора, детектива и суда.
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" было легализовано более 460 миллионов гривен.
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
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Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
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После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
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После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о необоснованности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление о подозрении, полученное им от НАБУ, с"публичным давлением на правоохранительные органы".
- 14 мая Ермаку избрали меру пресечения - его взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
- 18 мая Ермак вышел из СИЗО.
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Ну то як, зє-виборці, ржем і далі, хуже не буде?
А це папаша єрмака: