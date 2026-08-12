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Новости Подозрение Ермаку
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ВАКС оставил без изменений решение о применении электронного браслета к Ермаку

єрмак

Высший антикоррупционный суд рассмотрел апелляцию стороны защиты бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака относительно применения электронного браслета в качестве средства контроля.

Об этом сообщает"Суспільне" из зала суда, информирует Цензор.НЕТ.

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Решение суда

Суд оставил без изменений решение об электронном браслете - Ермак и в дальнейшем будет его носить.

Позиция адвокатов

Адвокаты Ермака сообщили, что подали апелляционную жалобу для разъяснения постановления об электронном браслете. Они считают, что "решение требует уточнения и является необоснованным".

Защита заявила, что постановление следственного судьи является необоснованным и содержит непонятную резолютивную часть. Адвокаты подчеркнули, что не оспаривают саму обязанность носить браслет, а просят разъяснить пределы этой обязанности.

Также адвокаты Ермака настаивали на проведении заседания в закрытом режиме, мотивируя это соображениями безопасности. Суд отклонил ходатайство.

Ермака на заседании не было. Он подал ходатайство о невозможности присутствовать по объективным причинам.

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Напомним, что 10 августа Высший антикоррупционный суд расширил перечень областей, куда может выезжать экс-глава Офиса президента Андрей Ермак без отдельного разрешения прокурора, детектива и суда.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" было легализовано более 460 миллионов гривен.
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о необоснованности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление о подозрении, полученное им от НАБУ, с"публичным давлением на правоохранительные органы".
  • 14 мая Ермаку избрали меру пресечения - его взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
  • 18 мая Ермак вышел из СИЗО.

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Автор: 

Антикоррупционный суд (1473) мера пресечения (691) электронный браслет (23) Ермак Андрей (1715)
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Топ комментарии
+4
Все таки 95-й КралВрал не зупиняються, але ****, чомусь не смішно. Що заважає агенту "Козирю", він же "Тімофєєв" шляться по бригадних та корпусних штабах на фронті? Я не здивуюся, що разом з ним катається і його відьма чи то гадалка "вєроніка - фєншуй".
Ну то як, зє-виборці, ржем і далі, хуже не буде?
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12.08.2026 17:50 Ответить
+3
Ермаку е-браслет не мешает даже полевые ставки главкома ВСУ посещать. Наверно все дело в приеме ванны).
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12.08.2026 17:51 Ответить
+2
Це папаша "вєроніки-фєншуй":
А це папаша єрмака:
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12.08.2026 17:55 Ответить

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