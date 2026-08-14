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Мечта кремлевского карлика, супергерой россии, сказочник мирового масштаба. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

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фотожаба

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Автор: 

политика (7808) путин владимир (21807) россия (89201) фотожаба (15475)
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Топ комментарии
+1
А що такого сказала Полякова?
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14.08.2026 09:47 Ответить
+1
Обзор от ИИ

Оля Полякова в інтерв'ю https://24tv.ua/show24/olya-polyakova-vtrapila-skandal-pislya-intervyu-ramini-eshakzay_n3121579 Раміні Есхакзай заявила, що Україна перестала бути вільною країною і перетворюється на «концтабір» через страх людей висловлювати свою думку та залякування суспільства. https://tabloid.pravda.com.ua/celebrity/polyakova-vidreaguvala-na-skandal-cherez-video-z-rosiyaninom-2017232/
ТаблоID +2

Основні тези з її висловлювань:

Порівняння з концтабором: Вона обурилася, що через хвилю хейту та «скасування» в соцмережах українці бояться відверто говорити та мусять постійно озиратися. https://24tv.ua/show24/olya-polyakova-vtrapila-skandal-pislya-intervyu-ramini-eshakzay_n3121579
24 Канал +1

Ситуація з ТЦК: Артистка висловилася про жорстку мобілізацію та випадки насильства на вулицях, зазначивши, що люди стали байдужими й проходять повз, коли когось викрадають чи б'ють, бо бояться за себе. https://tabloid.pravda.com.ua/celebrity/polyakova-vidreaguvala-na-skandal-cherez-video-z-rosiyaninom-2017232/
ТаблоID +1

Реакція суспільства: Заявами про «заляканих мишей» вона порівняла ******** суспільний тиск із партійними зборами минулого часу та поскаржилася на подвійні стандарти у хейті. https://tabloid.pravda.com.ua/celebrity/polyakova-vidreaguvala-na-skandal-cherez-video-z-rosiyaninom-2017232/
ТаблоID

Ці слова викликали великий скандал і хвилю обурення в мережі - її розкритикували деякі блогери, журналісти та громадські діячі (зокрема Віталій Портников), назвавши її тези співзвучними з російською пропагандою. Водночас частину її думок про суспільний тиск публічно підтримали деякі колеги по шоу-бізнесу (Ольга Сумська, Ксенія Мішина та інші). https://24tv.ua/show24/olya-polyakova-vtrapila-skandal-pislya-intervyu-ramini-eshakzay_n3121579
24 Канал +2
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14.08.2026 09:56 Ответить
+1
Блондинка з яйцями сказала правду, а зеленоопівська пліснява образилися!
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14.08.2026 10:05 Ответить

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