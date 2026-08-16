Голова Госпсуду Києва Босий приховує будинок у Лісниках та незадекларовані активи родини, - розслідування ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО
Керівник Господарського суду міста Києва Вадим Босий мешкає у приватному маєтку в селищі Лісники, що офіційно належить його доньці, та користується позашляховиком Toyota Land Cruiser Prado у топовій комплектації, який зареєстрований на його матір-пенсіонерку. При цьому вказане майно відсутнє у фінансових звітах служителя Феміди.
Про це зазначається у матеріалі журналістів-розслідувачів Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.
Що про суддю відомо?
Босий очолює київський Госпсуд з 2023 року, до того кілька років він тут був заступником голови, а до того просто суддею. Широкому загалу став відомий завдяки т.з. "плівкам Вовка", на котрих останній розповідає, що "Босий Вадік" приїздив за інструкціями щодо справи Коломойського - після чого суддя Босий дійсно задовольнив позов олігарха проти НБУ щодо нестягнення особисто з нього 9 млрд грн банківських гарантій.
Майно судді
Як вдалося з’ясувати журналістам, Босий мешкає у приватному будинку в с.Лісники під Києвом. За актуальними цінами, його вартість може складати 350 тис. дол. без ремонту. Нерухомість оформлена на дочку Босого Ірину. Офіційно вона в 2024 році придбала земельну ділянку, а в 2026 зареєструвала на ній будинок - хоча станом на дату покупки землі, згідно з супутниковими знімками, будинок уже стояв.
Якщо вартість ділянки ще якось "натягувалася" на офіційні доходи дочки, то ринкова вартість будинку - ні. Не покривали її і заощадження самого судді з дружиною.
Окрім будинку на дочку судді також оформлена квартира на Печерську на понад 100 квадратів. Її подарувала бабуся - мати судді Босого - співмірних офіційних доходів у котрої журналісти не знайшли.
Ще одна квартира на Печерську, в ЖК JackHouse (преміум-клас) оформлена на дружину Босого. Вона інвестувала в ЖК на етапі будівництва у 2017 році, не маючи офіційних співмірних доходів. На той момент жінка була розлучена з суддею, і він не вказував її у декларації. Отримала квартиру від забудовника вона у 2018, однак оформила її на себе лише в 2019. Цікаво, що саме в 2018 році Вадим Босий проходив оцінювання у ВККС. Лише після того, як суддя отримав позитивне рішення Комісії, жінка записала на себе квартиру, а також придбані раніше на ім’я її матері паркомісця. Після цього Босий знову вписав її у декларацію як дружину.
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Напрклад, ще одне зелене лайно, так би мовити "патріот":
Знайомтесь: На фото зліва - Владислав Власюк радник-уповноважений Президента України з питань санкційної політики. За часів СРСР таких людей називали "многостаночниками" або ударниками соцвиробництва! Владислав працює на трьох роботах одразу: в офісі Зеленського, викладає в "КИЇВСЬКА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ" Мілованова та член Наглядової ради "Сенс-банку". Мало кому так пощастило! Особливо із зарплатою: у ОП Власюк отримує на рік 800 тис. грн., у школі Мілованова 2 млн 800 тис на рік та 5 млн 800 тис на рік, як член Наглядової ради державного банку. А ви кажете, що в Україні маленькі зарплати! Разом майже 10 млн грн на рік! Висновок: треба більше працювати! Статки батька - Віктора Власюк, що тривалий час очолював Вінницьку обласну МСЕК (на фото справа) більш ніж пристойні. Журналісти встановили значні обсяги нерухомості та дорогого майна - зокрема 13 квартир (в Києві, включаючи елітне житло площею 260 кв. м на вул. Інститутській), маєток у Козині та 3 автомобіля Tesla. (Сергій Погребецький)
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