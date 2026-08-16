Голова Госпсуду Києва Босий приховує будинок у Лісниках та незадекларовані активи родини, - розслідування ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Керівник Господарського суду міста Києва Вадим Босий мешкає у приватному маєтку в селищі Лісники, що офіційно належить його доньці, та користується позашляховиком Toyota Land Cruiser Prado у топовій комплектації, який зареєстрований на його матір-пенсіонерку. При цьому вказане майно відсутнє у фінансових звітах служителя Феміди.

Про це зазначається у матеріалі журналістів-розслідувачів Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.

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Що про суддю відомо?

Босий очолює київський Госпсуд з 2023 року, до того кілька років він тут був заступником голови, а до того просто суддею. Широкому загалу став відомий завдяки т.з. "плівкам Вовка", на котрих останній розповідає, що "Босий Вадік" приїздив за інструкціями щодо справи Коломойського - після чого суддя Босий дійсно задовольнив позов олігарха проти НБУ щодо нестягнення особисто з нього 9 млрд грн банківських гарантій.

Майно судді

Як вдалося з’ясувати журналістам, Босий мешкає у приватному будинку в с.Лісники під Києвом. За актуальними цінами, його вартість може складати 350 тис. дол. без ремонту. Нерухомість оформлена на дочку Босого Ірину. Офіційно вона в 2024 році придбала земельну ділянку, а в 2026 зареєструвала на ній будинок - хоча станом на дату покупки землі, згідно з супутниковими знімками, будинок уже стояв.

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Якщо вартість ділянки ще якось "натягувалася" на офіційні доходи дочки, то ринкова вартість будинку - ні. Не покривали її і заощадження самого судді з дружиною.

Окрім будинку на дочку судді також оформлена квартира на Печерську на понад 100 квадратів. Її подарувала бабуся - мати судді Босого - співмірних офіційних доходів у котрої журналісти не знайшли.

Ще одна квартира на Печерську, в ЖК JackHouse (преміум-клас) оформлена на дружину Босого. Вона інвестувала в ЖК на етапі будівництва у 2017 році, не маючи офіційних співмірних доходів. На той момент жінка була розлучена з суддею, і він не вказував її у декларації. Отримала квартиру від забудовника вона у 2018, однак оформила її на себе лише в 2019. Цікаво, що саме в 2018 році Вадим Босий проходив оцінювання у ВККС. Лише після того, як суддя отримав позитивне рішення Комісії, жінка записала на себе квартиру, а також придбані раніше на ім’я її матері паркомісця. Після цього Босий знову вписав її у декларацію як дружину.

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