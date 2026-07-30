На Рівненщині суд визнав винним депутата сільради, який не задекларував 3 авто дружини і нерухомість

Дубровицький районний суд Рівненської області визнав депутата Милятської сільської ради винним у недостовірному декларуванні. За даними НАЗК, посадовець не відобразив у декларації за 2023 рік активи на понад 2,4 млн грн, за що отримав штраф і річну заборону обіймати окремі посади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в НАЗК.

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Дубровицький районний суд Рівненської області визнав депутата Милятської сільської ради винним у недостовірному декларуванні (ч. 1 ст. 366-2 КК України)



Підставою для вироку, зокрема, стали матеріали повної перевірки декларації, проведеної НАЗК.

Суд призначив покарання:

штраф — 51 тис. грн;

позбавлення права обіймати посади, визначені Законом України "Про запобігання корупції", строком на 1 рік.

Вирок набрав законної сили.

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Що не задекларував депутат сільради

Зокрема, у декларації за 2023 рік депутат не зазначив активи на понад 2,4 млн грн, серед яких:

об'єкт незавершеного будівництва з господарськими спорудами;

три автомобілі, що належать дружині;

корпоративні права;

власний податковий борг.

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