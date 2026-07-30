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Новини Декларування недостовірної інформації Незадеклароване майно
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На Рівненщині суд визнав винним депутата сільради, який не задекларував 3 авто дружини і нерухомість

депутат

Дубровицький районний суд Рівненської області визнав депутата Милятської сільської ради винним у недостовірному декларуванні. За даними НАЗК, посадовець не відобразив у декларації за 2023 рік активи на понад 2,4 млн грн, за що отримав штраф і річну заборону обіймати окремі посади.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомили в НАЗК.

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Дубровицький районний суд Рівненської області визнав депутата Милятської сільської ради винним у недостовірному декларуванні (ч. 1 ст. 366-2 КК України)

Підставою для вироку, зокрема, стали матеріали повної перевірки декларації, проведеної НАЗК.

Суд призначив покарання:

  • штраф — 51 тис. грн;
  • позбавлення права обіймати посади, визначені Законом України "Про запобігання корупції", строком на 1 рік.

Вирок набрав законної сили.

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Що не задекларував депутат сільради

Зокрема, у декларації за 2023 рік депутат не зазначив активи на понад 2,4 млн грн, серед яких:

  •  об'єкт незавершеного будівництва з господарськими спорудами;
  •  три автомобілі, що належать дружині;
  •  корпоративні права;
  •  власний податковий борг.

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Автор: 

декларація (1011) депутат (1687) НАЗК (1302) Рівненська область (1187)
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Топ коментарі
+2
авто та нерухомість відібрали?
авто на війну!
нерухомість біженцям!

а, нє?
штраф та рік відпустки?
прикольна у нас мєнтовська та судова система!
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30.07.2026 15:15 Відповісти
+2
Ох!! Уеть.. депутат сильради припрятал 2,4 млн гривен. А вся Украина должна собирать на берданку 150.000 гривен. Может к этому депутату стоит обратиться?
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30.07.2026 15:17 Відповісти
+1
Я гребу! І це тІльки сІльський дупатут мульйонами краде,а що казати тодІ про районних,областних та державних! А ти,бідний,старий та хворий, пез дуй в окопи цю всю мразь захищати!
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30.07.2026 15:22 Відповісти

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