На Рівненщині суд визнав винним депутата сільради, який не задекларував 3 авто дружини і нерухомість
Дубровицький районний суд Рівненської області визнав депутата Милятської сільської ради винним у недостовірному декларуванні. За даними НАЗК, посадовець не відобразив у декларації за 2023 рік активи на понад 2,4 млн грн, за що отримав штраф і річну заборону обіймати окремі посади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в НАЗК.
Дубровицький районний суд Рівненської області визнав депутата Милятської сільської ради винним у недостовірному декларуванні (ч. 1 ст. 366-2 КК України)
Підставою для вироку, зокрема, стали матеріали повної перевірки декларації, проведеної НАЗК.
Суд призначив покарання:
- штраф — 51 тис. грн;
- позбавлення права обіймати посади, визначені Законом України "Про запобігання корупції", строком на 1 рік.
Вирок набрав законної сили.
Що не задекларував депутат сільради
Зокрема, у декларації за 2023 рік депутат не зазначив активи на понад 2,4 млн грн, серед яких:
- об'єкт незавершеного будівництва з господарськими спорудами;
- три автомобілі, що належать дружині;
- корпоративні права;
- власний податковий борг.
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авто на війну!
нерухомість біженцям!
а, нє?
штраф та рік відпустки?
прикольна у нас мєнтовська та судова система!