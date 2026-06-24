Приховала майже 20 млн грн на рахунку в Австрії: ДБР повідомило про підозру родичці ексочільниці Хмельницької МСЕК
ДБР повідомило про підозру колишній начальниці Центрально-Західного міжрегіонального управління Мін’юсту. Слідство встановило, що вона не внесла до декларації рахунок в австрійському банку та понад 540 тисяч доларів США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Працівники ДБР повідомили про підозру колишній начальниці Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м. Хмельницький), яка є родичкою колишньої очільниці Хмельницької МСЕК. Їй інкримінують умисне внесення недостовірних відомостей до декларації.
Відкрила рахунок в Австрії на пів мільйона доларів
Слідством встановлено, що у вересні 2022 року посадовиця відкрила банківський рахунок в Австрії та перерахувала на нього понад 540 тис. доларів США двома платежами.
Однак під час подання щорічної декларації за 2023 рік вона не вказала ані наявність рахунку в іноземному банку, ані кошти, які на ньому зберігалися.
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