Приховала майже 20 млн грн на рахунку в Австрії: ДБР повідомило про підозру родичці ексочільниці Хмельницької МСЕК

ДБР повідомило про підозру колишній начальниці Центрально-Західного міжрегіонального управління Мін’юсту. Слідство встановило, що вона не внесла до декларації рахунок в австрійському банку та понад 540 тисяч доларів США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Працівники ДБР повідомили про підозру колишній начальниці Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м. Хмельницький), яка є родичкою колишньої очільниці Хмельницької МСЕК. Їй інкримінують умисне внесення недостовірних відомостей до декларації.

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Відкрила рахунок в Австрії на пів мільйона доларів

Слідством встановлено, що у вересні 2022 року посадовиця відкрила банківський рахунок в Австрії та перерахувала на нього понад 540 тис. доларів США двома платежами.



Однак під час подання щорічної декларації за 2023 рік вона не вказала ані наявність рахунку в іноземному банку, ані кошти, які на ньому зберігалися.

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