Скрыла почти 20 млн грн на счете в Австрии: ГБР сообщило о подозрении родственнице экс-руководительницы Хмельницкой МСЭК

ГБР сообщило о предъявлении подозрения бывшей начальнице Центрально-Западного межрегионального управления Минюста. Следствие установило, что она не указала в декларации счет в австрийском банке и более 540 тысяч долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

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Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшей начальнице Центрально-Западного межрегионального управления Министерства юстиции Украины (г. Хмельницкий), которая является родственницей бывшей руководительницы Хмельницкой МСЭК. Ей инкриминируют умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию.

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Открыла счет в Австрии на полмиллиона долларов

Следствием установлено, что в сентябре 2022 года чиновница открыла банковский счет в Австрии и перечислила на него более 540 тыс. долларов США двумя платежами.



Однако при подаче ежегодной декларации за 2023 год она не указала ни наличие счета в иностранном банке, ни средства, которые на нем хранились.

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