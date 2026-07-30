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Новости Декларирование недостоверной информации Незадекларированное имущество
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В Ровенской области осудили депутата сельсовета, который не задекларировал 3 автомобиля супруги и недвижимость

депутат

Дубровицкий районный суд Ровенской области признал депутата Милятского сельского совета виновным в предоставлении недостоверных сведений в декларации. По данным НАЗК, чиновник не указал в декларации за 2023 год активы на сумму свыше 2,4 млн грн, за что был оштрафован и получил годичный запрет на занятие определенных должностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НАЗК.

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Дубровицкий районный суд Ровенской области признал депутата Милятского сельского совета виновным в недостоверном декларировании (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины)

Основанием для приговора, в частности, стали материалы полной проверки декларации, проведенной НАЗК.

Суд назначил наказание:

  • штраф — 51 тыс. грн;
  • лишение права занимать должности, определенные Законом Украины "О предотвращении коррупции", сроком на 1 год.

Приговор вступил в законную силу.

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Что не задекларировал депутат сельсовета

В частности, в декларации за 2023 год депутат не указал активы на сумму свыше 2,4 млн грн, среди которых:

  •  объект незавершенного строительства с хозяйственными постройками;
  •  три автомобиля, принадлежащие супруге;
  •  корпоративные права;
  •  собственный налоговый долг.

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Автор: 

декларация (1383) депутат (3328) НАПК (1246) Ровенская область (1409)
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Топ комментарии
+2
авто та нерухомість відібрали?
авто на війну!
нерухомість біженцям!

а, нє?
штраф та рік відпустки?
прикольна у нас мєнтовська та судова система!
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30.07.2026 15:15 Ответить
+2
Ох!! Уеть.. депутат сильради припрятал 2,4 млн гривен. А вся Украина должна собирать на берданку 150.000 гривен. Может к этому депутату стоит обратиться?
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30.07.2026 15:17 Ответить
+1
Я гребу! І це тІльки сІльський дупатут мульйонами краде,а що казати тодІ про районних,областних та державних! А ти,бідний,старий та хворий, пез дуй в окопи цю всю мразь захищати!
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30.07.2026 15:22 Ответить

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