В Ровенской области осудили депутата сельсовета, который не задекларировал 3 автомобиля супруги и недвижимость

Дубровицкий районный суд Ровенской области признал депутата Милятского сельского совета виновным в предоставлении недостоверных сведений в декларации. По данным НАЗК, чиновник не указал в декларации за 2023 год активы на сумму свыше 2,4 млн грн, за что был оштрафован и получил годичный запрет на занятие определенных должностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НАЗК.

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Дубровицкий районный суд Ровенской области признал депутата Милятского сельского совета виновным в недостоверном декларировании (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины)



Основанием для приговора, в частности, стали материалы полной проверки декларации, проведенной НАЗК.

Суд назначил наказание:

штраф — 51 тыс. грн;

лишение права занимать должности, определенные Законом Украины "О предотвращении коррупции", сроком на 1 год.

Приговор вступил в законную силу.

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Что не задекларировал депутат сельсовета

В частности, в декларации за 2023 год депутат не указал активы на сумму свыше 2,4 млн грн, среди которых:

объект незавершенного строительства с хозяйственными постройками;

три автомобиля, принадлежащие супруге;

корпоративные права;

собственный налоговый долг.

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