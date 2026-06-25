Конфискация дома и квартир: ВАКС утвердил соглашение по делу экс-директора Агентства местных дорог Полтавской области Басана
Бывший директор Агентства местных дорог Полтавской области Алексей Басан заключил соглашение со следствием. Это соглашение утвердил ВАКС и признал Басана виновным в легализации имущества и недостоверном декларировании.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.
Какое наказание?
Как отмечается, ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года. Также он не сможет занимать определенные должности в течение 3 лет.
По условиям соглашения, Басан перечислит на счет "Сообщества Стерненко" 20 000 USDT криптоактивов.
Конфискация
Кроме того, суд применил специальную конфискацию в отношении:
- эквивалента стоимости дома в пригороде Полтавы площадью более 200 квадратных метров с бассейном, гаражом, домом охраны и прилегающим участком;
- водного мотоцикла с прицепом;
- имущественных прав на 6 квартир в многоквартирных домах в Полтаве.
Отмечается, что важным условием для заключения и утверждения соглашения стала информация, которую Басан предоставил правоохранительным органам для выполнения задач НАБУ и САП.
Конфискация без предиката
В ЦПК отмечают, что это первый приговор Высшего антикоррупционного суда, когда конфискация имущества произошла без предиката. То есть без доказательства того, в результате какого именно преступления были получены средства, которые впоследствии конвертировали в криптовалюту, недвижимость и другое имущество.
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