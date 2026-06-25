Конфискация дома и квартир: ВАКС утвердил соглашение по делу экс-директора Агентства местных дорог Полтавской области Басана

Бывший директор Агентства местных дорог Полтавской области Алексей Басан заключил соглашение со следствием. Это соглашение утвердил ВАКС и признал Басана виновным в легализации имущества и недостоверном декларировании.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

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Какое наказание?

Как отмечается, ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года. Также он не сможет занимать определенные должности в течение 3 лет.

По условиям соглашения, Басан перечислит на счет "Сообщества Стерненко" 20 000 USDT криптоактивов.

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Конфискация

Кроме того, суд применил специальную конфискацию в отношении:

эквивалента стоимости дома в пригороде Полтавы площадью более 200 квадратных метров с бассейном, гаражом, домом охраны и прилегающим участком;

водного мотоцикла с прицепом;

имущественных прав на 6 квартир в многоквартирных домах в Полтаве.

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Отмечается, что важным условием для заключения и утверждения соглашения стала информация, которую Басан предоставил правоохранительным органам для выполнения задач НАБУ и САП.

Конфискация без предиката

В ЦПК отмечают, что это первый приговор Высшего антикоррупционного суда, когда конфискация имущества произошла без предиката. То есть без доказательства того, в результате какого именно преступления были получены средства, которые впоследствии конвертировали в криптовалюту, недвижимость и другое имущество.

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