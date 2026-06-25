Lexus и четыре объекта недвижимости: ВАКС конфисковал активы семьи бывшего налоговика из Сумской области

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск прокурора САП о признании необоснованными активов семьи бывшего начальника отдела по борьбе с отмыванием доходов ГУ ГНС в Сумской области. В доход государства взысканы автомобиль Lexus RX 350 и четыре объекта недвижимости общей стоимостью более 7 млн грн.

Об этом сообщает НАЗК, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, иск был подан на основании материалов мониторинга образа жизни, проведенного НАЗК, ГБР, а также доказательств, самостоятельно собранных прокурором.

Речь идет об активах общей стоимостью более 7 млн грн:

автомобиль Lexus RX 350 стоимостью 3,1 млн грн;

четыре объекта недвижимости (три квартиры и парковочное место) общей стоимостью 3,9 млн грн.

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Приобретение активов без подтверждения законными доходами

В ходе мониторинга образа жизни НАЗК установило признаки приобретения этих активов без подтверждения законными доходами. Анализ доходов и расходов должностного лица, членов его семьи, а также лиц, на которых было оформлено имущество, показал, что у них не было достаточных законных доходов для его приобретения.



В частности, автомобиль приобрел и зарегистрировал на себя в 2023 году друг бывшего должностного лица. Однако фактически машиной с первого дня пользовалась жена налоговика.



Три квартиры и парковочное место, приобретенные в 2020-2023 годах, были оформлены на тещу должностного лица, хотя ее законные доходы также не позволяли приобрести такое имущество.

Решение суда

Суд признал эти активы необоснованными и вынес решение об их взыскании в доход государства в порядке гражданской конфискации.



Решение ВАКС может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней.

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