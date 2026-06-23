Верховный Суд подтвердил законность конфискации 1,8 млн грн у начальника отдела Департамента по борьбе с наркопреступностью Жука
Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда подтвердил законность решений ВАКС о взыскании в доход государства 1,8 млн грн стоимости доли квартиры, принадлежавшей начальнику отдела Департамента по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины Евгению Жуку.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ВАКС.
Решение ВАКС оставлено без изменений
"Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда оставил без изменений решение ВАКС от 06.03.2025 и постановление Апелляционной палаты ВАКС от 13.03.2026 о признании необоснованной части активов, принадлежащих начальнику отдела Департамента по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины Евгению Жуку", — говорится в сообщении.
- Судами предыдущих инстанций установлено, что ответчик не подтвердил законность происхождения средств, за счет которых была приобретена 1/2 часть квартиры в городе Киеве.
- В связи с этим в доход государства взыскана стоимость указанной доли недвижимости в размере 1,8 млн грн.
- Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.
Что предшествовало
- В июле 2024 года прокурор САП подал иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов на сумму 4,5 млн грн. Речь идет о состоянии сомнительного происхождения, принадлежащем начальнику отдела Департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполиции Евгению Жуку.
- В марте 2025 года ВАКС постановил конфисковать у начальника одного из отделов управления Департамента по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины Евгения Жука половину квартиры в Киеве стоимостью 1,8 млн грн.
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