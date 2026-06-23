Верховный Суд подтвердил законность конфискации 1,8 млн грн у начальника отдела Департамента по борьбе с наркопреступностью Жука

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда подтвердил законность решений ВАКС о взыскании в доход государства 1,8 млн грн стоимости доли квартиры, принадлежавшей начальнику отдела Департамента по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины Евгению Жуку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ВАКС.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Решение ВАКС оставлено без изменений

"Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда оставил без изменений решение ВАКС от 06.03.2025 и постановление Апелляционной палаты ВАКС от 13.03.2026 о признании необоснованной части активов, принадлежащих начальнику отдела Департамента по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины Евгению Жуку", — говорится в сообщении.

Читайте также: Кулеба прокомментировал дело о происхождении активов: обещает сотрудничать со следствием

Судами предыдущих инстанций установлено, что ответчик не подтвердил законность происхождения средств, за счет которых была приобретена 1/2 часть квартиры в городе Киеве.

В связи с этим в доход государства взыскана стоимость указанной доли недвижимости в размере 1,8 млн грн.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Читайте: ВАКС конфисковал Toyota Land Cruiser депутата Черниговского облсовета стоимостью 2 млн грн

Что предшествовало