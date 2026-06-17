Кулеба прокомментировал дело о происхождении активов: обещает сотрудничать со следствием

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба заявил, что готов сотрудничать со следствием по делу о законности происхождения приобретенных им активов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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Кулеба назвал дело гражданским процессом

По словам чиновника, он является ответчиком по делу и с уважением относится к работе правоохранительных и судебных органов.

В то же время Кулеба подчеркнул, что речь идет о гражданском судебном процессе по оценке законности происхождения активов, а не об уголовном производстве или предъявлении подозрения.

"Окончательные выводы по делу должны быть сделаны исключительно судом после всестороннего изучения всех доказательств и обстоятельств", - отметил он.

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Уверяет, что не скрывал имущество и доходы

Министр заявил, что во время работы на государственных должностях действовал открыто и не скрывал сведения, подлежащие декларированию.

По его словам, информация о доходах и имуществе отражалась в декларациях и находится в открытом доступе.

Готов давать объяснения

Кулеба подчеркнул, что готов предоставить необходимые документы и объяснения.

"Я полностью открыт для сотрудничества, готов давать все необходимые объяснения и содействовать всестороннему, полному и объективному рассмотрению дела", - заявил чиновник.

По его убеждению, правовая оценка должна основываться исключительно на фактах, документах и требованиях закона, а окончательное решение должен принять суд.

Напомним, ранее Цензор.НЕТ писал, что САП обратилась в ВАКС с просьбой признать необоснованными активы, приобретенные вице-премьером Алексеем Кулебой, на сумму почти 5 млн грн.

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