Кулеба прокомментировал дело о происхождении активов: обещает сотрудничать со следствием
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба заявил, что готов сотрудничать со следствием по делу о законности происхождения приобретенных им активов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Кулеба назвал дело гражданским процессом
По словам чиновника, он является ответчиком по делу и с уважением относится к работе правоохранительных и судебных органов.
В то же время Кулеба подчеркнул, что речь идет о гражданском судебном процессе по оценке законности происхождения активов, а не об уголовном производстве или предъявлении подозрения.
"Окончательные выводы по делу должны быть сделаны исключительно судом после всестороннего изучения всех доказательств и обстоятельств", - отметил он.
Уверяет, что не скрывал имущество и доходы
Министр заявил, что во время работы на государственных должностях действовал открыто и не скрывал сведения, подлежащие декларированию.
По его словам, информация о доходах и имуществе отражалась в декларациях и находится в открытом доступе.
Готов давать объяснения
Кулеба подчеркнул, что готов предоставить необходимые документы и объяснения.
"Я полностью открыт для сотрудничества, готов давать все необходимые объяснения и содействовать всестороннему, полному и объективному рассмотрению дела", - заявил чиновник.
По его убеждению, правовая оценка должна основываться исключительно на фактах, документах и требованиях закона, а окончательное решение должен принять суд.
Напомним, ранее Цензор.НЕТ писал, что САП обратилась в ВАКС с просьбой признать необоснованными активы, приобретенные вице-премьером Алексеем Кулебой, на сумму почти 5 млн грн.
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