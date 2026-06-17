Кулеба прокоментував справу про походження активів: обіцяє співпрацювати зі слідством

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що готовий співпрацювати зі слідством у справі щодо законності походження набутих ним активів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Кулеба назвав справу цивільним процесом

За словами посадовця, він є відповідачем у справі та з повагою ставиться до роботи правоохоронних і судових органів.

Водночас Кулеба наголосив, що йдеться про цивільний судовий процес щодо оцінки законності походження активів, а не про кримінальне провадження чи висунення підозри.

"Остаточні висновки у справі мають бути зроблені виключно судом після всебічного дослідження всіх доказів та обставин", – зазначив він.

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Запевняє, що не приховував майно та доходи

Міністр заявив, що під час роботи на державних посадах діяв відкрито та не приховував відомостей, які підлягають декларуванню.

За його словами, інформація про доходи та майно відображалася у деклараціях і перебуває у відкритому доступі.

Готовий надавати пояснення

Кулеба підкреслив, що готовий надавати необхідні документи та пояснення.

"Я повністю відкритий до співпраці, готовий надавати всі необхідні пояснення та сприяти всебічному, повному й об’єктивному розгляду справи", – заявив посадовець.

На його переконання, правова оцінка має ґрунтуватися виключно на фактах, документах і вимогах закону, а остаточне рішення повинен ухвалити суд.

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ писав, що САП звернулася до ВАКС та просить визнати необґрунтованими активи, набуті віцепрем'єром Олексієм Кулебою, на майже 5 млн грн.

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