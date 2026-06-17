САП просить стягнути майже 5 млн грн необґрунтованих активів з віцепрем’єра Кулеби
САП звернулася до ВАКС та просить визнати необґрунтованими активи, набуті віцепрем'єром Олексієм Кулебою, на майже 5 млн грн.
Про це повідомила пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Зазначається, що прокурор САП просить визнати необґрунтованими та стягнути в дохід держави активів на суму майже 5 млн грн, набутих Кулебою через свою сестру.
В чому суть?
"Позов мотивовано тим, що у 2021 році, перебуваючи на посаді першого заступника Голови Київської міської адміністрації, чиновник через рідну сестру уклав попередні договори купівлі-продажу квартири та машино-місця у м. Києві. У 2023 році, будучи Заступником Керівника Офісу Президента України, посадовець забезпечив укладення договорів купівлі-продажу щодо вказаних об’єктів, їх державну реєстрацію, а також укладення договорів надання послуг щодо квартири та машино-місця, залучивши до цього свого водія", - пояснили у прокуратурі.
Аналіз офіційних доходів і витрат Кулеби та його родини свідчить, що вони не мали достатніх законних доходів для придбання цих активів.
"Зважаючи на викладене, прокурор звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення з номінальної власниці активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів, в дохід держави", - підсумували там.
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Чи ето другоє?
Так, другоє, але суть та сама - виродків системно покривають такі самі виродки.
НАГАДИЛИ Україні і тихенько та БЕЗКАРНО, пішли на іншу посаду, щоб звідти чекати на нову команду від «НЕЗРОЗУМІЛИХ» кукловодів!!??