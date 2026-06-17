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Новини Конфіскація необґрунтованих активів
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САП просить стягнути майже 5 млн грн необґрунтованих активів з віцепрем’єра Кулеби

Активи Олексія Кулеби: САП просить стягнути 5 млн грн

САП звернулася до ВАКС та просить визнати необґрунтованими активи, набуті віцепрем'єром Олексієм Кулебою, на майже 5 млн грн.

Про це повідомила пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зазначається, що прокурор САП просить визнати необґрунтованими та стягнути в дохід держави активів на суму майже 5 млн грн, набутих Кулебою через свою сестру.

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В чому суть?

"Позов мотивовано тим, що у 2021 році, перебуваючи на посаді першого заступника Голови Київської міської адміністрації, чиновник через рідну сестру уклав попередні договори купівлі-продажу квартири та машино-місця у м. Києві. У 2023 році, будучи Заступником Керівника Офісу Президента України, посадовець забезпечив укладення договорів купівлі-продажу щодо вказаних об’єктів, їх державну реєстрацію, а також укладення договорів надання послуг щодо квартири та машино-місця, залучивши до цього свого водія", - пояснили у прокуратурі.

Аналіз офіційних доходів і витрат Кулеби та його родини свідчить, що вони не мали достатніх законних доходів для придбання цих активів.

"Зважаючи на викладене, прокурор звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення з номінальної власниці активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів, в дохід держави", - підсумували там.

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Автор: 

САП (2619) Кулеба Олексій (322)
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Цей Кулеба людинка Єрмака, Зєля продовжує тримати його на високій посаді, як і сотні інших, пролобійованих і призначених Єрмаком.
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17.06.2026 14:13 Відповісти
А стягнути $5 млн наприклад з Крупи САП не хоче? А також з її клієнтів-прокурВорів.
Чи ето другоє?
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17.06.2026 14:13 Відповісти
ето другоє - на крупу є кримінальне провадження, а з кулебою - адміністративна конфіскація.
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17.06.2026 14:18 Відповісти
Крупі вже почали повертати конфісковане майно, справу просто "зливають".
Так, другоє, але суть та сама - виродків системно покривають такі самі виродки.
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17.06.2026 14:25 Відповісти
Саме так! ЄтА другоЄ...
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17.06.2026 14:47 Відповісти
Хоть би «не забули» слідчі структури, про системну співпрацюю Кулеби і не тільки його, з держсекретарями з Секретаріату КМУ та ЦОВВ, які саме і проводили, цю важку повсякденну роботу за Регламентом КМУ, з «надбання матеріальних благ» на посадах не тільки одного Кулеби з 2019 року!! Цікавий прошарок «отих пахарів-держсекретарів», що з'являлися на посадах від невідомих ОСІБ з ТІНІ, саботували та наносили шкоду Національній безпеці України, під прикриття Регламенту КМУ, і потім зникали з посад, на кшалт з 2019 року!!
НАГАДИЛИ Україні і тихенько та БЕЗКАРНО, пішли на іншу посаду, щоб звідти чекати на нову команду від «НЕЗРОЗУМІЛИХ» кукловодів!!??
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17.06.2026 14:15 Відповісти
Що, знову кадри Найпотужнішого Голобородьки щось вкрали під час війни у збіднілого народу? Це який вже по рахунку свинарчук Зе?
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17.06.2026 14:16 Відповісти
 
 