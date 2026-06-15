Апеляція залишила в силі вирок за розкрадання на кіностудії Довженка: фігуранти отримали до 8,5 років ув’язнення

Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та залишила без змін вирок ВАКС від 14 серпня 2025 року колишнім головному інженеру ДП "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка" та генеральному директору приватної компанії .

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це, інформують у САП.

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Вирок колишньому інженеру

Таким чином, колишнього інженера Т. Пархоменка визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Йому призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, строком на три роки, з конфіскацією половини належного йому на праві власності майна.

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Вирок ексдиректору компанії

Ексдиректора компанії М. Мінчука визнано винуватим за ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України. Вироком суду йому призначено остаточне покарання у виді 8 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, строком на три роки, з конфіскацією майна.

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Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду протягом трьох місяців.

Нагадаємо, 15 червня близько 01:30 російські війська завдали удару по території Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка у Києві.