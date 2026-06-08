231 млн грн збитків: судитимуть посадовця Міноборони через 300 тисяч непридатних рукавиць для ЗСУ

До суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього виконувача обов'язків директора Департаменту державних закупівель Міністерства оборони, якого підозрюють у службовій недбалості під час закупівлі тактичних рукавиць для військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

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За даними слідства, Міністерство оборони уклало контракти на постачання тактичних рукавиць на суму понад 231 мільйон гривень. Посадовець відповідав за організацію та проведення закупівель.

Рукам військових захисту не забезпечували

Слідчі встановили, що під час укладання договорів із документації вилучили вимоги щодо обов'язкової відповідності продукції стандартам Міноборони. Також були змінені характеристики товару та погоджена авансова оплата без належного обґрунтування.

У результаті Збройні сили України отримали 300 тисяч пар тактичних рукавиць, які не відповідали встановленим вимогам.

За висновками експертиз, вони не забезпечували належного захисту військовослужбовців і були непридатними для використання за призначенням.

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Збитки оцінили у понад 231 млн грн

Як повідомив генпрокурор, замість передбаченої технічними умовами термопластичної гуми вироби були виготовлені зі звичайної гуми.

Рукавиці також не пройшли базові випробування на стійкість до порізів та проколів.

Загальна сума збитків, завданих державі, перевищила 231 мільйон гривень.

Експосадовцю повідомили про підозру ще у серпні 2025 року. Наразі досудове розслідування завершене, а обвинувальний акт передано до суду.

Розслідування у справі проводила Служба безпеки України.

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