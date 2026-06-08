231 млн грн убытков: чиновника Минобороны будут судить за 300 тысяч непригодных перчаток для ВСУ

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего исполняющего обязанности директора Департамента государственных закупок Министерства обороны, которого подозревают в служебной халатности при закупке тактических перчаток для военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

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По данным следствия, Министерство обороны заключило контракты на поставку тактических перчаток на сумму более 231 миллиона гривен. Чиновник отвечал за организацию и проведение закупок.

Рукам военных защиту не обеспечивали

Следователи установили, что при заключении договоров из документации были исключены требования об обязательном соответствии продукции стандартам Минобороны. Также были изменены характеристики товара и согласована авансовая оплата без надлежащего обоснования.

В результате Вооруженные силы Украины получили 300 тысяч пар тактических перчаток, которые не соответствовали установленным требованиям.

По заключению экспертиз, они не обеспечивали надлежащей защиты военнослужащих и были непригодны для использования по назначению.

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Убытки оценили в более чем 231 млн грн

Как сообщил генпрокурор, вместо предусмотренной техническими условиями термопластичной резины изделия были изготовлены из обычной резины.

Перчатки также не прошли базовые испытания на устойчивость к порезам и проколам.

Общая сумма ущерба, нанесенного государству, превысила 231 миллион гривен.

Бывшему чиновнику сообщили о подозрении еще в августе 2025 года. В настоящее время досудебное расследование завершено, а обвинительный акт передан в суд.

Расследование по делу проводила Служба безопасности Украины.

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