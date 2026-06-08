231 млн грн убытков: чиновника Минобороны будут судить за 300 тысяч непригодных перчаток для ВСУ
В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего исполняющего обязанности директора Департамента государственных закупок Министерства обороны, которого подозревают в служебной халатности при закупке тактических перчаток для военнослужащих.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный прокурор Руслан Кравченко.
По данным следствия, Министерство обороны заключило контракты на поставку тактических перчаток на сумму более 231 миллиона гривен. Чиновник отвечал за организацию и проведение закупок.
Рукам военных защиту не обеспечивали
Следователи установили, что при заключении договоров из документации были исключены требования об обязательном соответствии продукции стандартам Минобороны. Также были изменены характеристики товара и согласована авансовая оплата без надлежащего обоснования.
В результате Вооруженные силы Украины получили 300 тысяч пар тактических перчаток, которые не соответствовали установленным требованиям.
По заключению экспертиз, они не обеспечивали надлежащей защиты военнослужащих и были непригодны для использования по назначению.
Убытки оценили в более чем 231 млн грн
Как сообщил генпрокурор, вместо предусмотренной техническими условиями термопластичной резины изделия были изготовлены из обычной резины.
Перчатки также не прошли базовые испытания на устойчивость к порезам и проколам.
Общая сумма ущерба, нанесенного государству, превысила 231 миллион гривен.
Бывшему чиновнику сообщили о подозрении еще в августе 2025 года. В настоящее время досудебное расследование завершено, а обвинительный акт передан в суд.
Расследование по делу проводила Служба безопасности Украины.
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А ця наволоч, ось так скористалася його завантаженням на 7 році!!??