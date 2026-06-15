Апелляция оставила в силе приговор за хищение на киностудии Довженко: фигуранты получили до 8,5 лет лишения свободы
Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и оставила без изменений приговор ВАКС от 14 августа 2025 года в отношении бывшего главного инженера ГП "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко" и генерального директора частной компании.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информируют в САП.
Приговор бывшему инженеру
Таким образом, бывший инженер Т. Пархоменко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от форм собственности, сроком на три года, с конфискацией половины принадлежащего ему на праве собственности имущества.
Приговор экс-директору компании
Экс-директор компании М. Минчук признан виновным по ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Приговором суда ему назначено окончательное наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от форм собственности, сроком на три года, с конфискацией имущества.
Постановление апелляционного суда вступает в законную силу с момента оглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке непосредственно в Верховный Суд в течение трех месяцев.
Напомним, 15 июня около 01:30 российские войска нанесли удар по территории Национальной киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко в Киеве.
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