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Новини Хабарники
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Адвоката, який намагався підкупити прокурорів САП за $200 тис., засудили до 4 років 6 місяців тюрми

Адвокату, який намагався підкупити прокурорів САП, оголосили вирок

Одного зі столичних адвокатів, який намагався підкупити прокурорів САП, засудили до 4 років і 6 місяців позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У 2024 році адвоката викрили на пропозиції надати 200 тис. доларів США неправомірної вигоди прокурорам САП за прийняття рішення про передачу кримінального провадження стосовно його підзахисного у справі щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн до іншого органу досудового розслідування.

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Адвоката визнано винуватимза ч. 3 ст. 369 КК України та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки 6 місяців.

"Також засудженого позбавлено права займатися адвокатською діяльністю строком на 3 роки", - додали в САП.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

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Автор: 

адвокат (963) хабар (4787) САП (2615)
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Топ коментарі
+3
Мало дав, чи спалився
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09.06.2026 10:33 Відповісти
+2
Маловато предложил,двести это оскорбление,а не просьба посотрудничать.
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09.06.2026 10:34 Відповісти
+2
Це правда. Також стикаюся з таким. а деякі ну дуже наполегливі. Поширена думка - не зміг "порішати " з суддями чи прокурорами - все! ти поганий адвокат.
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09.06.2026 11:14 Відповісти
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Мало дав, чи спалився
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09.06.2026 10:33 Відповісти
Скоріш всього, "пасли"... А потім, коли "дали команду" - "взяли за руку"... ( це було причиною того, що я покинув юрпрактику - бо деякі клієнти стали вимагать "стать поштарем", і передавать "конверти"... ).
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09.06.2026 10:55 Відповісти
Це правда. Також стикаюся з таким. а деякі ну дуже наполегливі. Поширена думка - не зміг "порішати " з суддями чи прокурорами - все! ти поганий адвокат.
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09.06.2026 11:14 Відповісти
Я одному такому сказав: "Хочеш "порішать"? "Рішай" сам... Я не збираюся за тебе, в тюрму сідать..."
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09.06.2026 11:18 Відповісти
Мало пропонував. Покарали жлоба !
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09.06.2026 11:33 Відповісти
Маловато предложил,двести это оскорбление,а не просьба посотрудничать.
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09.06.2026 10:34 Відповісти
Невже, це оті «адвокати від портнова, аж з Полтавських курсів профтехучилища - бананов, єрмак чи резніков???
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09.06.2026 10:47 Відповісти
Я думаю, торг тут недоречний.
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09.06.2026 10:48 Відповісти
Яка неповага! Це як митнику 100 доларів запропонувати.
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09.06.2026 10:58 Відповісти
Тут як у приказки, ти мені, я тобі. Ти мені стільки дав, що я можу запропонувати тільки чотири роки
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09.06.2026 11:02 Відповісти
По ходу більшу частину бабла собі вирішив залишити. Це ж ******* адвокати.
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09.06.2026 11:05 Відповісти
 
 