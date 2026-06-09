Адвоката, який намагався підкупити прокурорів САП за $200 тис., засудили до 4 років 6 місяців тюрми

Одного зі столичних адвокатів, який намагався підкупити прокурорів САП, засудили до 4 років і 6 місяців позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У 2024 році адвоката викрили на пропозиції надати 200 тис. доларів США неправомірної вигоди прокурорам САП за прийняття рішення про передачу кримінального провадження стосовно його підзахисного у справі щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн до іншого органу досудового розслідування.

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Адвоката визнано винуватимза ч. 3 ст. 369 КК України та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки 6 місяців.

"Також засудженого позбавлено права займатися адвокатською діяльністю строком на 3 роки", - додали в САП.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

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