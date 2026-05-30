Князєв визнав отримання хабаря від Жеваго та дав свідчення проти суддів Верховного Суду, - ЗМІ

Через три роки після оголошення підозри у справі про хабарництво колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв визнав факт отримання неправомірної вигоди від бізнесмена Костянтина Жеваго та надав свідчення щодо інших фігурантів справи. Не виключено, що така співпраця зі слідством може вплинути на пом’якшення покарання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Судовий репортер".

Князєв дав зізнавальні показання у НАБУ

Видання нагадує, що 19 травня 2026 року НАБУ і САП вийшли з повідомленням про ранкові обшуки в суддів Верховного суду і колишнього голови цього суду. Навіщо обшукували ще й Князєва - невідомо. Та вже за пару годин він, як ні в чому не бувало, зʼявився у коридорі Вищого антикорупційного суду на розгляд власної справи. Обвинувачений і його захисник публічно нічого не пояснювали. А далі Князєв відмовився від одного адвоката і попросив суд провести закрите засідання. Адвокатське обʼєднання "Клочков і партнери", представник якого Іван Староста є захисником Князєва у ВАКС, повідомило в соцмережах, що не будуть давати коментарів і порадили шукати інформацію по справі на сторінках НАБУ і САП та в ЗМІ.

Пізніше зʼясувалося, що 14 травня Князєв без участі адвокатів дав показання в НАБУ і це стало по суті щирим зізнанням у скоєнні злочину.

Після свідчень ексголови ВС підозри отримали четверо суддів

На підставі показань Князєва підозри в одержанні неправомірної вигоди отримали судді Великої палати Верховного суду Ірина Григорʼєва, Жанна Єленіна, Ігор Желєзний і суддя у відставці Олександр Прокопенко.

У 2023-му після затримання Князєва майже одразу стало відомо, що в деяких суддів знайшли мічені купюри.

Фігуранти справи заперечують хабарі та пояснюють походження коштів

Ще в 2023 році ці судді дали показання НАБУ як свідки. Григорʼєва, Єленіна і Желєзний підтвердили, що гроші отримали від Князєва, але стверджували, що це був не хабар. Так, адвокат Єленіної Олександр Савенков розповів, що Князєв передав їй гроші для вирішення житлового питання військовослужбовця, яким опікувалась Єленіна.

Суддя Желєзний також не заперечує отримання коштів від Князєва. Але стверджує, що йшлося про 10 тисяч доларів, а не 100 тисяч доларів, як написано в підозрі. Желєзний збирався у відпустку в Миколаївську область і мав відвезти ці гроші місцевій теробороні.

Своєю чергою, Прокопенко стверджує, що три роки тому в нього опинилися 2300 доларів із траншу, переданого Князєву, завсім випадково. Прокопенко говорив детективам, що гроші могли попасти до нього через обмінник, в якому він купував долари.

Також видання наголошує, що Князєв намагався розпочати нібито раптову розмову з усіма 4 суддями, а записи цих розмов вже є у слідства.

