РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9317 посетителей онлайн
Новости Дело судьи ВС Князева Коррупция в Верховном Суде
3 832 14

Князев признал получение взятки от Жеваго и дал показания против судей Верховного Суда, - СМИ

Князев давал показания против судей ВС

Спустя три года после предъявления подозрения по делу о взяточничестве бывший председатель Верховного Суда Всеволод Князев признал факт получения неправомерной выгоды от бизнесмена Константина Жеваго и дал показания в отношении других фигурантов дела. Не исключено, что такое сотрудничество со следствием может повлиять на смягчение наказания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебный репортер".

Князев дал признательные показания в НАБУ

Издание напоминает, что 19 мая 2026 года НАБУ и САП вышли с сообщением об утренних обысках у судей Верховного суда и бывшего председателя этого суда. Зачем обыскивали еще и Князева — неизвестно. Но уже через пару часов он, как ни в чем не бывало, появился в коридоре Высшего антикоррупционного суда на рассмотрение собственного дела. Обвиняемый и его защитник публично ничего не объясняли. А дальше Князев отказался от одного адвоката и попросил суд провести закрытое заседание. Адвокатское объединение "Клочков и партнеры", представитель которого Иван Староста является защитником Князева в ВАКС, сообщило в соцсетях, что не будет давать комментариев и посоветовало искать информацию по делу на страницах НАБУ и САП, а также в СМИ.

Позже выяснилось, что 14 мая Князев без участия адвокатов дал показания в НАБУ, и это стало, по сути, искренним признанием в совершении преступления.

Читайте также: Коррупция в Верховном суде: НАБУ и САП проводят следственныеследственные действия, в частности у Князева. ФОТОрепортаж

После показаний экс-главы ВС подозрения получили четверо судей

На основании показаний Князева подозрения в получении неправомерной выгоды получили судьи Большой палаты Верховного суда Ирина Григорьева, Жанна Еленина, Игорь Железный и судья в отставке Александр Прокопенко.

В 2023 году после задержания Князева почти сразу стало известно, что у некоторых судей нашли меченые купюры.

Фигуранты дела отрицают получение взяток и объясняют происхождение средств

Еще в 2023 году эти судьи дали показания НАБУ в качестве свидетелей. Григорьева, Еленина и Железный подтвердили, что деньги получили от Князева, но утверждали, что это была не взятка. Так, адвокат Елениной Александр Савенков рассказал, что Князев передал ей деньги для решения жилищного вопроса военнослужащего, о котором заботилась Еленина.

Судья Железный также не отрицает получение средств от Князева. Но утверждает, что речь шла о 10 тысячах долларов, а не 100 тысячах долларов, как написано в подозрении. Железный собирался в отпуск в Николаевскую область и должен был отвезти эти деньги местной территориальной обороне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судья Григорьева, у которой НАБУ нашло $50 тысяч во время обыска по делу Князева, может отменить обыск у Тимошенко, — ЦПК

В свою очередь, Прокопенко утверждает, что три года назад у него оказались 2300 долларов из транша, переданного Князеву, совершенно случайно. Прокопенко говорил детективам, что деньги могли попасть к нему через обменник, в котором он покупал доллары.

Также издание отмечает, что Князев пытался завязать якобы спонтанный разговор со всеми четырьмя судьями, а записи этих разговоров уже есть у следствия.

Что предшествовало?

Читайте: Коррупция в Верховном Суде: НАБУ и САП проводят следственные действия, в частности у Князева. ФОТОрепортаж

Автор: 

взятка (6152) Верховный Суд (1091) коррупция (8767) Князев Всеволод (76)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Зато в Украине нет коррупции (В.Зеленский "Моя страна мечты").
показать весь комментарий
30.05.2026 13:14 Ответить
+3
І що, підпише угоду і повернеться на посаду? І інші підпишуть і повернуться. І все стане чікі-пікі як було.
показать весь комментарий
30.05.2026 13:06 Ответить
+2
Цікаво , кого посадять після цієї ,,двіжухи"?
показать весь комментарий
30.05.2026 13:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І що, підпише угоду і повернеться на посаду? І інші підпишуть і повернуться. І все стане чікі-пікі як було.
показать весь комментарий
30.05.2026 13:06 Ответить
Цікаво , кого посадять після цієї ,,двіжухи"?
показать весь комментарий
30.05.2026 13:09 Ответить
Нацбанк пишного викарбує пам'ятні монети на честь верховного суду з профілями всіх фігурантів

.
показать весь комментарий
30.05.2026 14:26 Ответить
Зато в Украине нет коррупции (В.Зеленский "Моя страна мечты").
показать весь комментарий
30.05.2026 13:14 Ответить
тут він правий, бо коли корупціонери захоплюють всю без винятку владу в країні, то це вже не корупція, а державна система, а той, хто її намагається зламати, стає антидержавним заколотником, тобто поза законом.
показать весь комментарий
30.05.2026 13:33 Ответить
Вся судова влада корумпована!!! І міняти нема на кого бо весь молодняк ще з навчання думає тільки про це!!! І тут ми приїхали!!!!
показать весь комментарий
30.05.2026 13:20 Ответить
молодняк думає про те, що дозволяє влада, зараз дозволяє корупцію, тому думає про корупцію, завтра дозволить бути професіоналом, а за корупцію саджати пожиттєво, будуть думати, як стати професіоналами. гомо сапієнс дуже мобільний вид і пристосовується до будь-яких умов для виживання, у разі небезпеки для життя навіть здатен плідно і ефективно працювати!
показать весь комментарий
30.05.2026 13:27 Ответить
Каїться?
показать весь комментарий
30.05.2026 13:22 Ответить
а всім верховним суддям ікаїться!😬
показать весь комментарий
30.05.2026 13:29 Ответить
Шукають свідків,збирають свідчення,а треба йти від супротивного - від образу життя.Адже хабарі беруть не для того,щоб ними в тишині і самоті милуватись,перебираючи пальцями,а для того щоб купляти квартири,маєтки,землю,автівки і яхти,коханок,круїси тощо.От і шукати треба оті самі квартири,маєтки,автівки...а шо їх шукати,от вони на видноті...Але попридумували всіляки ухилянтські способи в юриспруденціі,презумпцію,лише суд може назвати злочинцем,терміни давності,звільнення під заклад...От і жирують,крадуть,діляться,брешуть і комбінують...поки не прийде хтось і не пересадить оту всю злодійську високопосадову шоблу,не чекаючи "весна прийде - садити будем"...
показать весь комментарий
30.05.2026 13:23 Ответить
цей хтось - піночетенко?
показать весь комментарий
30.05.2026 13:30 Ответить
Есть мнение, шо пиноченов(по последним опросам).
показать весь комментарий
30.05.2026 13:39 Ответить
А коли скаже скільки від Лужніковських мало зайти за залишення рішення апеляції в силі. Чи бувший генпрокурор все перехопив ? Недарма ж він чимдуж здриснув в посли. Колись була інфа про те, що дружина бувшого генпрокурора рахується в добродійному фонді головного лужніківця. Того що був сенатором і спонсорував ЛіПениху.
показать весь комментарий
30.05.2026 13:32 Ответить
Здав своїх...Покидьок по життю, мразота по суті, зрадник...І був найголовнішим суддєю...Навіть не дивно....Йому з цим жити - дай Боже,щоб не довго..
показать весь комментарий
30.05.2026 14:13 Ответить
 
 