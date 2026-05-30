Князев признал получение взятки от Жеваго и дал показания против судей Верховного Суда, - СМИ

Спустя три года после предъявления подозрения по делу о взяточничестве бывший председатель Верховного Суда Всеволод Князев признал факт получения неправомерной выгоды от бизнесмена Константина Жеваго и дал показания в отношении других фигурантов дела. Не исключено, что такое сотрудничество со следствием может повлиять на смягчение наказания.

Князев дал признательные показания в НАБУ

Издание напоминает, что 19 мая 2026 года НАБУ и САП вышли с сообщением об утренних обысках у судей Верховного суда и бывшего председателя этого суда. Зачем обыскивали еще и Князева — неизвестно. Но уже через пару часов он, как ни в чем не бывало, появился в коридоре Высшего антикоррупционного суда на рассмотрение собственного дела. Обвиняемый и его защитник публично ничего не объясняли. А дальше Князев отказался от одного адвоката и попросил суд провести закрытое заседание. Адвокатское объединение "Клочков и партнеры", представитель которого Иван Староста является защитником Князева в ВАКС, сообщило в соцсетях, что не будет давать комментариев и посоветовало искать информацию по делу на страницах НАБУ и САП, а также в СМИ.

Позже выяснилось, что 14 мая Князев без участия адвокатов дал показания в НАБУ, и это стало, по сути, искренним признанием в совершении преступления.

После показаний экс-главы ВС подозрения получили четверо судей

На основании показаний Князева подозрения в получении неправомерной выгоды получили судьи Большой палаты Верховного суда Ирина Григорьева, Жанна Еленина, Игорь Железный и судья в отставке Александр Прокопенко.

В 2023 году после задержания Князева почти сразу стало известно, что у некоторых судей нашли меченые купюры.

Фигуранты дела отрицают получение взяток и объясняют происхождение средств

Еще в 2023 году эти судьи дали показания НАБУ в качестве свидетелей. Григорьева, Еленина и Железный подтвердили, что деньги получили от Князева, но утверждали, что это была не взятка. Так, адвокат Елениной Александр Савенков рассказал, что Князев передал ей деньги для решения жилищного вопроса военнослужащего, о котором заботилась Еленина.

Судья Железный также не отрицает получение средств от Князева. Но утверждает, что речь шла о 10 тысячах долларов, а не 100 тысячах долларов, как написано в подозрении. Железный собирался в отпуск в Николаевскую область и должен был отвезти эти деньги местной территориальной обороне.

В свою очередь, Прокопенко утверждает, что три года назад у него оказались 2300 долларов из транша, переданного Князеву, совершенно случайно. Прокопенко говорил детективам, что деньги могли попасть к нему через обменник, в котором он покупал доллары.

Также издание отмечает, что Князев пытался завязать якобы спонтанный разговор со всеми четырьмя судьями, а записи этих разговоров уже есть у следствия.

Что предшествовало?

