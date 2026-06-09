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Новости Взяточники
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Адвоката, пытавшегося подкупить прокуроров САП за $200 тыс., приговорили к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы

Адвокату, который пытался подкупить прокуроров САП, огласили приговор

Один из столичных адвокатов, пытавшийся подкупить прокуроров САП, был приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

В 2024 году адвоката уличили в предложении предоставить 200 тыс. долларов США неправомерной выгоды прокурорам САП за принятие решения о передаче уголовного производства в отношении его подзащитного по делу о завладении электрической энергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн в другой орган досудебного расследования.

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Адвокат признан виновным по ч. 3 ст. 369 УК Украины и приговорен к лишению свободы на срок 4 года 6 месяцев.

"Также осужденный лишен права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 3 года", - добавили в САП.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения.

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Автор: 

адвокат (1433) взятка (6157) САП (2431)
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Топ комментарии
+5
Це правда. Також стикаюся з таким. а деякі ну дуже наполегливі. Поширена думка - не зміг "порішати " з суддями чи прокурорами - все! ти поганий адвокат.
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09.06.2026 11:14 Ответить
+3
Мало дав, чи спалився
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09.06.2026 10:33 Ответить
+3
Скоріш всього, "пасли"... А потім, коли "дали команду" - "взяли за руку"... ( це було причиною того, що я покинув юрпрактику - бо деякі клієнти стали вимагать "стать поштарем", і передавать "конверти"... ).
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09.06.2026 10:55 Ответить
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Мало дав, чи спалився
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09.06.2026 10:33 Ответить
Скоріш всього, "пасли"... А потім, коли "дали команду" - "взяли за руку"... ( це було причиною того, що я покинув юрпрактику - бо деякі клієнти стали вимагать "стать поштарем", і передавать "конверти"... ).
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09.06.2026 10:55 Ответить
Це правда. Також стикаюся з таким. а деякі ну дуже наполегливі. Поширена думка - не зміг "порішати " з суддями чи прокурорами - все! ти поганий адвокат.
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09.06.2026 11:14 Ответить
Я одному такому сказав: "Хочеш "порішать"? "Рішай" сам... Я не збираюся за тебе, в тюрму сідать..."
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09.06.2026 11:18 Ответить
Мало пропонував. Покарали жлоба !
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09.06.2026 11:33 Ответить
А "жлоб" - це ХТО? Адвокат? Він - звичайний "поштар"... Та ще й дурний... Розумний не візьметься "конверти носить" власноручно...
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09.06.2026 11:51 Ответить
Маловато предложил,двести это оскорбление,а не просьба посотрудничать.
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09.06.2026 10:34 Ответить
Невже, це оті «адвокати від портнова, аж з Полтавських курсів профтехучилища - бананов, єрмак чи резніков???
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09.06.2026 10:47 Ответить
Я думаю, торг тут недоречний.
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09.06.2026 10:48 Ответить
Яка неповага! Це як митнику 100 доларів запропонувати.
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09.06.2026 10:58 Ответить
Тут як у приказки, ти мені, я тобі. Ти мені стільки дав, що я можу запропонувати тільки чотири роки
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09.06.2026 11:02 Ответить
По ходу більшу частину бабла собі вирішив залишити. Це ж ******* адвокати.
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09.06.2026 11:05 Ответить
 
 