Адвоката, пытавшегося подкупить прокуроров САП за $200 тыс., приговорили к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы
Один из столичных адвокатов, пытавшийся подкупить прокуроров САП, был приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Об этом сообщила пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.
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В 2024 году адвоката уличили в предложении предоставить 200 тыс. долларов США неправомерной выгоды прокурорам САП за принятие решения о передаче уголовного производства в отношении его подзащитного по делу о завладении электрической энергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн в другой орган досудебного расследования.
Адвокат признан виновным по ч. 3 ст. 369 УК Украины и приговорен к лишению свободы на срок 4 года 6 месяцев.
"Также осужденный лишен права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 3 года", - добавили в САП.
Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения.
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