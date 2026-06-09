Адвоката, пытавшегося подкупить прокуроров САП за $200 тыс., приговорили к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы

Один из столичных адвокатов, пытавшийся подкупить прокуроров САП, был приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

В 2024 году адвоката уличили в предложении предоставить 200 тыс. долларов США неправомерной выгоды прокурорам САП за принятие решения о передаче уголовного производства в отношении его подзащитного по делу о завладении электрической энергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн в другой орган досудебного расследования.

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Адвокат признан виновным по ч. 3 ст. 369 УК Украины и приговорен к лишению свободы на срок 4 года 6 месяцев.

"Также осужденный лишен права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 3 года", - добавили в САП.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения.

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