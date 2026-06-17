САП просит взыскать почти 5 млн грн необоснованных активов с вице-премьера Кулебы

САП обратилась в ВАКС с просьбой признать необоснованными активы, приобретенные вице-премьером Алексеем Кулебой, на сумму почти 5 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что прокурор САП просит признать необоснованными и взыскать в доход государства активы на сумму почти 5 млн грн, приобретенные Кулебой через свою сестру.

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В чем суть?

"Иск мотивирован тем, что в 2021 году, находясь в должности первого заместителя главы Киевской городской администрации, чиновник через родную сестру заключил предварительные договоры купли-продажи квартиры и парковочного места в г. Киеве. В 2023 году, будучи заместителем руководителя Офиса Президента Украины, чиновник обеспечил заключение договоров купли-продажи указанных объектов, их государственную регистрацию, а также заключение договоров на оказание услуг в отношении квартиры и парковочного места, привлекая к этому своего водителя", - пояснили в прокуратуре.

Анализ официальных доходов и расходов Кулебы и его семьи свидетельствует о том, что у них не было достаточных законных доходов для приобретения этих активов.

"Учитывая изложенное, прокурор обратился в суд с иском о признании необоснованными и взыскании в пользу государства с номинальной владелицы активов, законность происхождения которых вызывает обоснованные сомнения", - подытожили там.

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