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Новости Конфискация необоснованных активов
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САП просит взыскать почти 5 млн грн необоснованных активов с вице-премьера Кулебы

Активы Алексея Кулебы: САП просит взыскать 5 млн грн

САП обратилась в ВАКС с просьбой признать необоснованными активы, приобретенные вице-премьером Алексеем Кулебой, на сумму почти 5 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Отмечается, что прокурор САП просит признать необоснованными и взыскать в доход государства активы на сумму почти 5 млн грн, приобретенные Кулебой через свою сестру.

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В чем суть?

"Иск мотивирован тем, что в 2021 году, находясь в должности первого заместителя главы Киевской городской администрации, чиновник через родную сестру заключил предварительные договоры купли-продажи квартиры и парковочного места в г. Киеве. В 2023 году, будучи заместителем руководителя Офиса Президента Украины, чиновник обеспечил заключение договоров купли-продажи указанных объектов, их государственную регистрацию, а также заключение договоров на оказание услуг в отношении квартиры и парковочного места, привлекая к этому своего водителя", - пояснили в прокуратуре.

Анализ официальных доходов и расходов Кулебы и его семьи свидетельствует о том, что у них не было достаточных законных доходов для приобретения этих активов.

"Учитывая изложенное, прокурор обратился в суд с иском о признании необоснованными и взыскании в пользу государства с номинальной владелицы активов, законность происхождения которых вызывает обоснованные сомнения", - подытожили там.

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Автор: 

САП (2434) Кулеба Алексей (190)
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Цей Кулеба людинка Єрмака, Зєля продовжує тримати його на високій посаді, як і сотні інших, пролобійованих і призначених Єрмаком.
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17.06.2026 14:13 Ответить
А стягнути $5 млн наприклад з Крупи САП не хоче? А також з її клієнтів-прокурВорів.
Чи ето другоє?
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17.06.2026 14:13 Ответить
Хоть би «не забули» слідчі структури, про системну співпрацюю Кулеби і не тільки його, з держсекретарями з Секретаріату КМУ та ЦОВВ, які саме і проводили, цю важку повсякденну роботу за Регламентом КМУ, з «надбання матеріальних благ» на посадах не тільки одного Кулеби з 2019 року!! Цікавий прошарок «отих пахарів-держсекретарів», що з'являлися на посадах від невідомих ОСІБ з ТІНІ, саботували та наносили шкоду Національній безпеці України, під прикриття Регламенту КМУ, і потім зникали з посад, на кшалт з 2019 року!!
НАГАДИЛИ Україні і тихенько та БЕЗКАРНО, пішли на іншу посаду, щоб звідти чекати на нову команду від «НЕЗРОЗУМІЛИХ» кукловодів!!??
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17.06.2026 14:15 Ответить
 
 