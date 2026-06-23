Верховний Суд підтвердив законність конфіскації 1,8 млн грн у начальника відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Жука

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду підтвердив законність рішень ВАКС щодо стягнення в дохід держави 1,8 млн грн вартості частки квартири, що належала начальнику відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України Євгену Жуку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ВАКС.

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Рішення ВАКС залишили без змін

"Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду залишив без змін рішення ВАКС від 06.03.2025 та постанову Апеляційної палати ВАКС від 13.03.2026 про визнання необґрунтованим частину активу, що належать начальнику відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України Євгену Жуку", - ідеться в повідомленні.

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Судами попередніх інстанцій встановлено, що відповідач не підтвердив законність походження коштів, за рахунок яких було придбано 1/2 частину квартири в місті Києві.

У зв’язку з цим у дохід держави стягнуто вартість зазначеної частки нерухомості в розмірі 1,8 млн грн.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її ухвалення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

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