Верховний Суд підтвердив законність конфіскації 1,8 млн грн у начальника відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Жука
Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду підтвердив законність рішень ВАКС щодо стягнення в дохід держави 1,8 млн грн вартості частки квартири, що належала начальнику відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України Євгену Жуку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ВАКС.
Рішення ВАКС залишили без змін
"Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду залишив без змін рішення ВАКС від 06.03.2025 та постанову Апеляційної палати ВАКС від 13.03.2026 про визнання необґрунтованим частину активу, що належать начальнику відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України Євгену Жуку", - ідеться в повідомленні.
- Судами попередніх інстанцій встановлено, що відповідач не підтвердив законність походження коштів, за рахунок яких було придбано 1/2 частину квартири в місті Києві.
- У зв’язку з цим у дохід держави стягнуто вартість зазначеної частки нерухомості в розмірі 1,8 млн грн.
- Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її ухвалення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Що передувало
- У липні 2024 року прокурор САП заявив позов до Вищого антикорсуду про визнання необґрунтованими активів на суму 4,5 млн грн. Йдеться про статки сумнівного походження, які належать начальнику відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції Євгенові Жуку.
- У березні 2025 року ВАКС вирішив конфіскувати у начальника одного із відділів управління Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України Євгена Жука половину квартири в Києві вартістю 1,8 млн грн.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль