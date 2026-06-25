Lexus і чотири об’єкти нерухомості: ВАКС конфіскував активи родини експодатківця із Сумщини

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів родини колишнього начальника відділу боротьби з відмиванням доходів ГУ ДПС у Сумській області. У дохід держави стягнуто автомобіль Lexus RX 350 та чотири об’єкти нерухомості загальною вартістю понад 7 млн грн.

Про це повідомляє НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, позов був поданий на підставі матеріалів моніторингу способу життя, проведеного НАЗК, ДБР та доказів, самостійно зібраних прокурором.

Йдеться про активи загальною вартістю понад 7 млн грн:

автомобіль Lexus RX 350 вартістю 3,1 млн грн;

чотири об'єкти нерухомості (три квартири та паркомісце) загальною вартістю 3,9 млн грн.

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Набуття активів без підтвердження законними доходами

Під час моніторингу способу життя НАЗК встановило ознаки набуття цих активів без підтвердження законними доходами. Аналіз доходів і витрат посадовця, членів його сім'ї, а також осіб, на яких було оформлено майно, засвідчив, що вони не мали достатніх законних доходів для його придбання.



Зокрема, автомобіль придбав та зареєстрував на себе у 2023 році товариш експосадовця. Однак фактично машиною із першого дня користувалася дружина податківця.



Три квартири та паркомісце, придбані у 2020–2023 роках, були оформлені на тещу посадовця, хоча її законні доходи також не дозволяли придбати таке майно.

Рішення суду

Суд визнав ці активи необґрунтованими та ухвалив рішення про їх стягнення в дохід держави в порядку цивільної конфіскації.



Рішення ВАКС може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 30 днів.

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