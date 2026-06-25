Lexus і чотири об’єкти нерухомості: ВАКС конфіскував активи родини експодатківця із Сумщини
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів родини колишнього начальника відділу боротьби з відмиванням доходів ГУ ДПС у Сумській області. У дохід держави стягнуто автомобіль Lexus RX 350 та чотири об’єкти нерухомості загальною вартістю понад 7 млн грн.
Про це повідомляє НАЗК, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, позов був поданий на підставі матеріалів моніторингу способу життя, проведеного НАЗК, ДБР та доказів, самостійно зібраних прокурором.
Йдеться про активи загальною вартістю понад 7 млн грн:
- автомобіль Lexus RX 350 вартістю 3,1 млн грн;
- чотири об'єкти нерухомості (три квартири та паркомісце) загальною вартістю 3,9 млн грн.
Набуття активів без підтвердження законними доходами
Під час моніторингу способу життя НАЗК встановило ознаки набуття цих активів без підтвердження законними доходами. Аналіз доходів і витрат посадовця, членів його сім'ї, а також осіб, на яких було оформлено майно, засвідчив, що вони не мали достатніх законних доходів для його придбання.
Зокрема, автомобіль придбав та зареєстрував на себе у 2023 році товариш експосадовця. Однак фактично машиною із першого дня користувалася дружина податківця.
Три квартири та паркомісце, придбані у 2020–2023 роках, були оформлені на тещу посадовця, хоча її законні доходи також не дозволяли придбати таке майно.
Рішення суду
Суд визнав ці активи необґрунтованими та ухвалив рішення про їх стягнення в дохід держави в порядку цивільної конфіскації.
Рішення ВАКС може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 30 днів.
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