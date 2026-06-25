Конфіскація будинку та квартир: ВАКС затвердив угоду у справі ексдиректора Агентства місцевих доріг Полтавщини Басана
Колишній директор Агентства місцевих доріг Полтавської області Олексій Басан пішов на угоду зі слідством. Цю угоду затвердив ВАКС і визнав Басана винним у легалізації майна та недостовірному декларуванні.
Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.
Яке покарання?
Як зазначається, йому призначили покарання у вигляді 8 років позбавлення волі, проте звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки. Також він не зможе обіймати певні посади впродовж 3 років.
За умовами угоди, Басан перерахує на рахунок "Спільноти Стерненка" 20 000 USDT криптоактивів.
Конфіскація
Крім того, суд застосував спеціальну конфіскацію до:
- еквіваленту вартості будинку у передмісті Полтави площею понад 200 квадратів із басейном, гаражем, будинком охорони та прилеглою ділянкою;
- водяного мотоциклу із причепом;
- майнових прав на 6 квартир у багатоквартирних будинках у Полтаві.
Зауважується, що важливою умовою для укладення та затвердження угоди стала інформація, яку Басан надав правоохоронним органам для виконання завдань НАБУ і САП.
Конфіскація без предикату
У ЦПК наголошують, що це перший вирок Вищого антикорсуду, коли конфіскація майна відбулася без предикату. Тобто без доведення того, внаслідок якого саме злочину були отримані кошти, які згодом конвертували у крипту, нерухомість та інше майно.
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