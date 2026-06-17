У колишнього керівника Рівненської митниці Собчука хочуть конфіскувати майна на понад 10 мільйонів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до Вищого антикорупційного суду позов про визнання необґрунтованими активів колишнього виконувача обов’язків начальника Рівненської митниці Віталія Собчука та їхнє стягнення в дохід держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на НАЗК та САП

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Яке майно хочуть конфіскувати

Йдеться про низку об’єктів нерухомості та транспортний засіб, загальна мінімальна вартість яких становить майже 10,6 мільйона гривень.

Серед активів:

житловий будинок у Рівному площею 192,2 квадратного метра із земельною ділянкою;

половина будинку відпочинку на березі Хрінницького водосховища площею 168,7 квадратного метра та половина земельної ділянки;

понад 390 тисяч гривень доходу від продажу частини будинку відпочинку та землі;

квартира у Рівному площею 67,6 квадратного метра;

автомобіль Volkswagen Touareg 2019 року випуску.

За даними НАЗК, частину майна оформили на матір та тещу посадовця, однак зібрані докази свідчать, що фактично ним користувався та розпоряджався сам митник.

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Виявили невідповідність доходів

У НАЗК заявили, що аналіз доходів і витрат посадовця та членів його родини показав неможливість законного набуття активів на суму 8,9 мільйона гривень.

Для запобігання відчуженню майна суд уже наклав на нього арешт.

Перевіряють схеми з нерухомістю

Також під час перевірки встановили, що протягом 2020–2025 років посадовець, ймовірно, систематично здійснював операції з придбання та продажу майна за заниженими цінами.

За інформацією НАЗК, йдеться про 13 об’єктів рухомого та нерухомого майна, які, за версією слідства, фактично належали посадовцю.

Наразі остаточне рішення щодо стягнення активів має ухвалити Вищий антикорупційний суд.

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