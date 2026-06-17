У бывшего руководителя Ровенской таможни Собчука хотят конфисковать имущества более чем на 10 миллионов
Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в Высший антикоррупционный суд иск о признании необоснованными активов бывшего исполняющего обязанности начальника Ривненской таможни Виталия Собчука и их взыскание в доход государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НАЗК.
Какое имущество хотят конфисковать
Речь идет о ряде объектов недвижимости и транспортном средстве, общая минимальная стоимость которых составляет почти 10,6 миллиона гривен.
Среди активов:
- жилой дом в Ривно площадью 192,2 квадратных метра с земельным участком;
- половина дома отдыха на берегу Хринницкого водохранилища площадью 168,7 квадратных метра и половина земельного участка;
- более 390 тысяч гривен дохода от продажи части дома отдыха и земли;
- квартира в Ривно площадью 67,6 квадратных метра;
- автомобиль Volkswagen Touareg 2019 года выпуска.
По данным НАЗК, часть имущества оформлена на мать и тещу чиновника, однако собранные доказательства свидетельствуют, что фактически им пользовался и распоряжался сам таможенник.
Выявлено несоответствие доходов
В НАПК заявили, что анализ доходов и расходов чиновника и членов его семьи показал невозможность законного приобретения активов на сумму 8,9 миллиона гривен.
Для предотвращения отчуждения имущества суд уже наложил на него арест.
Проверяют схемы с недвижимостью
Также в ходе проверки установили, что в течение 2020–2025 годов чиновник, вероятно, систематически осуществлял операции по приобретению и продаже имущества по заниженным ценам.
По информации НАЗК, речь идет о 13 объектах движимого и недвижимого имущества, которые, по версии следствия, фактически принадлежали должностному лицу.
В настоящее время окончательное решение о взыскании активов должен принять Высший антикоррупционный суд.
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Це такий собі вид мародерів на посадах в Україні, упродовж 25 років!!
Чи там начальник митниці за тиждень стільки "заробляє"?
Построїти всіх хто на бюджетних потоках сидять,починаючи з Кабміна і Верховної Ради,прокурорів,суддів,митників, керівників держпідприємств ,голів всяких департаментів,мерів,херів і багато інших (як приклад, співаючий ректор,юний орел Поплавський М.М.),дрючок кинути і не помилишся,бери і забирай що вони "наварили".
Друзі, сьогодні День народження у прекрасної Людини, журналіста, і вже Воїна Корпусу «Хартія», https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZZxehgR-0pAysjWlJXFBh2mVer_OWSY0pV1Zn1o1R8qBnoJIphDGkZYN9I0pU_HeigrZDcYpyVfH5ayr3AvPpDAer3sa7lYDbLHCgSgbSXMFRG-7k4fVFmWb6Od_jErHmaU5Np_GT7Rqij-4Fb_hkw2NCus1UVdOOBKvQpNGNr-nmc43YGF7cfI0X9EEebktZ5Y2GjbRUV8AnFxhOxfunfG&__tn__=-]K-R Юрій Бутусов, якого надзвичайно цінував мій чоловік https://www.facebook.com/stepankhmara?__cft__[0]=AZZxehgR-0pAysjWlJXFBh2mVer_OWSY0pV1Zn1o1R8qBnoJIphDGkZYN9I0pU_HeigrZDcYpyVfH5ayr3AvPpDAer3sa7lYDbLHCgSgbSXMFRG-7k4fVFmWb6Od_jErHmaU5Np_GT7Rqij-4Fb_hkw2NCus1UVdOOBKvQpNGNr-nmc43YGF7cfI0X9EEebktZ5Y2GjbRUV8AnFxhOxfunfG&__tn__=-]K-R Степан Хмара. І якого я вже можу називати своїм другом, чим дуже пишаюся.
Пан Юрій - людина великих чеснот і совісті. Ми зі Степаном знали його давно і давно стежили за його безпрецедентною діяльністю, як журналіста, очільника сайту https://www.facebook.com/censor.net?__cft__[0]=AZZxehgR-0pAysjWlJXFBh2mVer_OWSY0pV1Zn1o1R8qBnoJIphDGkZYN9I0pU_HeigrZDcYpyVfH5ayr3AvPpDAer3sa7lYDbLHCgSgbSXMFRG-7k4fVFmWb6Od_jErHmaU5Np_GT7Rqij-4Fb_hkw2NCus1UVdOOBKvQpNGNr-nmc43YGF7cfI0X9EEebktZ5Y2GjbRUV8AnFxhOxfunfG&__tn__=-]K-R Цензор.НЕТ, і як патріота цієї держави!
Вітаю, пане Юрію! Прошу Господа, щоб Вас зберіг для України! Здоровʼя вам, натхнення до життя, хороших побратимів і Перемоги! Бо без неї, яке щастя?!
Маємо Перемогти і очистити країну від бруду та корупції, що Ви постійно робили і робите своїми публікаціями, а тепер продовжуєте вже безпосередньо нищити ворога в українському війську! Многая вам і благая літа!
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А "хотєлка" не надірветься?