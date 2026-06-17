У бывшего руководителя Ровенской таможни Собчука хотят конфисковать имущества более чем на 10 миллионов

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в Высший антикоррупционный суд иск о признании необоснованными активов бывшего исполняющего обязанности начальника Ривненской таможни Виталия Собчука и их взыскание в доход государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НАЗК.

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Какое имущество хотят конфисковать

Речь идет о ряде объектов недвижимости и транспортном средстве, общая минимальная стоимость которых составляет почти 10,6 миллиона гривен.

Среди активов:

жилой дом в Ривно площадью 192,2 квадратных метра с земельным участком;

половина дома отдыха на берегу Хринницкого водохранилища площадью 168,7 квадратных метра и половина земельного участка;

более 390 тысяч гривен дохода от продажи части дома отдыха и земли;

квартира в Ривно площадью 67,6 квадратных метра;

автомобиль Volkswagen Touareg 2019 года выпуска.

По данным НАЗК, часть имущества оформлена на мать и тещу чиновника, однако собранные доказательства свидетельствуют, что фактически им пользовался и распоряжался сам таможенник.

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Выявлено несоответствие доходов

В НАПК заявили, что анализ доходов и расходов чиновника и членов его семьи показал невозможность законного приобретения активов на сумму 8,9 миллиона гривен.

Для предотвращения отчуждения имущества суд уже наложил на него арест.

Проверяют схемы с недвижимостью

Также в ходе проверки установили, что в течение 2020–2025 годов чиновник, вероятно, систематически осуществлял операции по приобретению и продаже имущества по заниженным ценам.

По информации НАЗК, речь идет о 13 объектах движимого и недвижимого имущества, которые, по версии следствия, фактически принадлежали должностному лицу.

В настоящее время окончательное решение о взыскании активов должен принять Высший антикоррупционный суд.

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