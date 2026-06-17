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Новости Взяточники на таможнях
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У бывшего руководителя Ровенской таможни Собчука хотят конфисковать имущества более чем на 10 миллионов

Бывший глава Ровенской таможни может лишиться имущества на сумму 10,6 млн грн

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в Высший антикоррупционный суд иск о признании необоснованными активов бывшего исполняющего обязанности начальника Ривненской таможни Виталия Собчука и их взыскание в доход государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НАЗК.

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Какое имущество хотят конфисковать

Речь идет о ряде объектов недвижимости и транспортном средстве, общая минимальная стоимость которых составляет почти 10,6 миллиона гривен.

Среди активов:

  • жилой дом в Ривно площадью 192,2 квадратных метра с земельным участком;
  • половина дома отдыха на берегу Хринницкого водохранилища площадью 168,7 квадратных метра и половина земельного участка;
  • более 390 тысяч гривен дохода от продажи части дома отдыха и земли;
  • квартира в Ривно площадью 67,6 квадратных метра;
  • автомобиль Volkswagen Touareg 2019 года выпуска.

По данным НАЗК, часть имущества оформлена на мать и тещу чиновника, однако собранные доказательства свидетельствуют, что фактически им пользовался и распоряжался сам таможенник.

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Выявлено несоответствие доходов

В НАПК заявили, что анализ доходов и расходов чиновника и членов его семьи показал невозможность законного приобретения активов на сумму 8,9 миллиона гривен.

Для предотвращения отчуждения имущества суд уже наложил на него арест.

Проверяют схемы с недвижимостью

Также в ходе проверки установили, что в течение 2020–2025 годов чиновник, вероятно, систематически осуществлял операции по приобретению и продаже имущества по заниженным ценам.

По информации НАЗК, речь идет о 13 объектах движимого и недвижимого имущества, которые, по версии следствия, фактически принадлежали должностному лицу.

В настоящее время окончательное решение о взыскании активов должен принять Высший антикоррупционный суд.

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Автор: 

имущество (367) конфискация (615) коррупция (8788) таможня (1958) Ровенская область (1360)
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Топ комментарии
+4
Взять на поруки и перевести в другую область.
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17.06.2026 14:25 Ответить
+4
На місячну виручку "схудне"?
Чи там начальник митниці за тиждень стільки "заробляє"?
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17.06.2026 14:28 Ответить
+2
Затарився а порозсовувати грошенята не зумів
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17.06.2026 14:21 Ответить
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Затарився а порозсовувати грошенята не зумів
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17.06.2026 14:21 Ответить
"Все, что нажито непосильным трудом"? Понятно фраза не моя. но конфисковать украденное это "святое"! А как с вором быть?
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17.06.2026 14:22 Ответить
Ничего святого. Нажитое непосильным трудом отбирают).
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17.06.2026 14:22 Ответить
Приклад СИСТЕМНОГО використання, свого службового становища, особою у вишиванці, для особистого протизаконного, матеріального збагачення на очах у своїх же керувальників, які теж про це знали!!!!
Це такий собі вид мародерів на посадах в Україні, упродовж 25 років!!
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17.06.2026 14:26 Ответить
На місячну виручку "схудне"?
Чи там начальник митниці за тиждень стільки "заробляє"?
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17.06.2026 14:28 Ответить
Це прояв саме тупої жадібності і провінційна віра в безкарність. Провінція це взагалі притулок бездарності. Такий тип з часом обростає кумами, сватами, прилаштовує на посади родичів і починає вважати себе важливим та успішним. Насправді вони є типовими рогулями. Саме паскудне що коли ти з таким чортом в провінції стикаєшся то обійти його практично неможливо - у нього всюди "свої". Якщо в Києві десятки претендентів лише чекають на косяк якогось чиновника на хлібній посаді і миттєво його зносять, то в провінції можна косячити безкінечно бо прикритий з усіх сторін... Те що "взяли за жабри", то випадок рідкісний. Мабуть комусь з місцевих дуже напаскудив...
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17.06.2026 14:35 Ответить
Та вони не посильною працею заробляють, а у них хочуть відібрати
Построїти всіх хто на бюджетних потоках сидять,починаючи з Кабміна і Верховної Ради,прокурорів,суддів,митників, керівників держпідприємств ,голів всяких департаментів,мерів,херів і багато інших (як приклад, співаючий ректор,юний орел Поплавський М.М.),дрючок кинути і не помилишся,бери і забирай що вони "наварили".
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17.06.2026 14:36 Ответить
Сьогодні день народження засновника ЦН-ЮБ і вітання йому.Роксолана Хмара:

Друзі, сьогодні День народження у прекрасної Людини, журналіста, і вже Воїна Корпусу «Хартія», https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZZxehgR-0pAysjWlJXFBh2mVer_OWSY0pV1Zn1o1R8qBnoJIphDGkZYN9I0pU_HeigrZDcYpyVfH5ayr3AvPpDAer3sa7lYDbLHCgSgbSXMFRG-7k4fVFmWb6Od_jErHmaU5Np_GT7Rqij-4Fb_hkw2NCus1UVdOOBKvQpNGNr-nmc43YGF7cfI0X9EEebktZ5Y2GjbRUV8AnFxhOxfunfG&__tn__=-]K-R Юрій Бутусов, якого надзвичайно цінував мій чоловік https://www.facebook.com/stepankhmara?__cft__[0]=AZZxehgR-0pAysjWlJXFBh2mVer_OWSY0pV1Zn1o1R8qBnoJIphDGkZYN9I0pU_HeigrZDcYpyVfH5ayr3AvPpDAer3sa7lYDbLHCgSgbSXMFRG-7k4fVFmWb6Od_jErHmaU5Np_GT7Rqij-4Fb_hkw2NCus1UVdOOBKvQpNGNr-nmc43YGF7cfI0X9EEebktZ5Y2GjbRUV8AnFxhOxfunfG&__tn__=-]K-R Степан Хмара. І якого я вже можу називати своїм другом, чим дуже пишаюся.

Пан Юрій - людина великих чеснот і совісті. Ми зі Степаном знали його давно і давно стежили за його безпрецедентною діяльністю, як журналіста, очільника сайту https://www.facebook.com/censor.net?__cft__[0]=AZZxehgR-0pAysjWlJXFBh2mVer_OWSY0pV1Zn1o1R8qBnoJIphDGkZYN9I0pU_HeigrZDcYpyVfH5ayr3AvPpDAer3sa7lYDbLHCgSgbSXMFRG-7k4fVFmWb6Od_jErHmaU5Np_GT7Rqij-4Fb_hkw2NCus1UVdOOBKvQpNGNr-nmc43YGF7cfI0X9EEebktZ5Y2GjbRUV8AnFxhOxfunfG&__tn__=-]K-R Цензор.НЕТ, і як патріота цієї держави!

Вітаю, пане Юрію! Прошу Господа, щоб Вас зберіг для України! Здоровʼя вам, натхнення до життя, хороших побратимів і Перемоги! Бо без неї, яке щастя?!

Маємо Перемогти і очистити країну від бруду та корупції, що Ви постійно робили і робите своїми публікаціями, а тепер продовжуєте вже безпосередньо нищити ворога в українському війську! Многая вам і благая літа!

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17.06.2026 14:47 Ответить
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17.06.2026 15:04 Ответить
А скільки залишать? Хоч з голоду не здохне?
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17.06.2026 15:12 Ответить
У колишнього керівника Рівненської митниці Собчука хочуть конфіскувати майна на понад 10 мільйонів Джерело: https://censor.net/ua/n4008837

А "хотєлка" не надірветься?
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17.06.2026 15:21 Ответить
І це навіть не шістка, в колоді чиновничеї братії....щось з знаком - 100 ....та тільки "виконував обов'язки"....а є такі, що десятиріччями "на стражі кордону"....жах...Гарно що депутати ВР, судді, прокурори, СБУ та поліція - чесні люди!! .........
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17.06.2026 15:23 Ответить
 
 