$5000 за службу в тилу: на Київщині викрито посадовця та його спільника. ФОТО

У Києві повідомили про підозру начальнику відділення одного з районних ТЦК та СП та керівнику громадської організації, які організували схему одержання хабарів від військовозобов'язаних.

Про це повідомляє Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Посадовцю ТЦК інкримінують одержання неправомірної вигоди, а очільнику громадської організації - пособництво у цьому злочині.

Відомо, що у червні 2026 року керівник ГО за змовою з посадовцем ТЦК запропонував призовнику "вирішити питання" з військовим обліком. За 5000 доларів чоловіку обіцяли проходження ВЛК із висновком про придатність до служби виключно в тилових підрозділах, ТЦК, навчальних закладах або подальше укладення контракту з тиловою частиною в столиці.

Посадовець ТЦК надав військовозобов'язаному направлення на ВЛК та повістку для безперешкодного пересування містом.

Правоохоронці задокументували передачу грошей кількома траншами. У серпні 2026 року під час отримання останньої частини суми обох зловмисників затримали.

Наразі фігурантам обрано запобіжні заходи, триває слідство для притягнення до відповідальності інших можливих співучасників.

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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