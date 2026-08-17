$5000 за службу в тылу: в Киевской области разоблачены чиновник и его сообщник. ФОТО
В Киеве сообщили о предъявлении подозрения начальнику отделения одного из районных ТЦК и СП, а также руководителю общественной организации, которые организовали схему получения взяток от военнообязанных.
Об этом сообщает Спецпрокуратура в сфере обороны Центрального региона, информирует Цензор.НЕТ.
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Чиновнику ТЦК инкриминируют получение неправомерной выгоды, а руководителю общественной организации — пособничество в этом преступлении.
Известно, что в июне 2026 года руководитель общественной организации по сговору с должностным лицом ТЦК предложил призывнику "решить вопрос" с воинским учетом. За 5000 долларов мужчине обещали прохождение ВВК с заключением о годности к службе исключительно в тыловых подразделениях, ТЦК, учебных заведениях или последующее заключение контракта с тыловой частью в столице.
Должностное лицо ТЦК предоставило военнообязанному направление на ВВК и повестку для беспрепятственного передвижения по городу.
Правоохранители зафиксировали передачу денег несколькими траншами. В августе 2026 года при получении последней части суммы обоих злоумышленников задержали.
В настоящее время в отношении фигурантов избраны меры пресечения, продолжается следствие по привлечению к ответственности других возможных соучастников.
Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
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