Робот-хірург провів складну операцію на нирці 8-річному хлопчику у Львові. ФОТОрепортаж

У Львові лікарі за допомогою роботичної системи Senhance із вбудованим штучним інтелектом врятували нирку 8-річному хлопчику з Тернопільщини. Медики видалили патологічні тканини та провели реконструкцію органа, відновивши його роботу.

Про це повідомили у дитячій лікарні Святого Миколая, передає Цензор.НЕТ.

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Про хворобу Олега батьки дізналися випадково під час планового УЗД. Обстеження показало, що одна з нирок хлопчика збільшена. Після консультації у Львові лікарі діагностували гідронефроз.

При цьому захворюванні порушується відтік сечі з нирки, що поступово пошкоджує орган і без належного лікування може призвести до втрати його функції.

Врятувати нирку могла складна високоточна операція. Для її проведення до Львова приїхав професор Вільнюського університету Нарімантас Евалдас Самалавічюс – один із провідних європейських фахівців із малоінвазивної та роботичної хірургії, який виконав понад тисячу роботичних втручань.























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Операцію провели за допомогою Senhance – єдиного в Україні робота-хірурга з вбудованим штучним інтелектом. Система дозволила точно визначити місце звуження та видалити патологічно змінені тканини. Після цього хірурги реконструювали орган, щоб відновити його нормальну роботу.

ШІ у системі відстежує рух очей хірурга та відповідно спрямовує камеру, допомагаючи бачити найдрібніші структури. Робот також дозволяє працювати інструментами діаметром лише 3 мм, що дає змогу виконувати втручання з високою точністю та мінімізувати пошкодження судин і крововтрату.

"Ви перевершили всі мої очікування. Це лікарня європейського типу. Радію, що попри напружену ситуацію в Україні, тут починає працювати одна із найсучасніших роботичних систем", – зазначив Самалавічюс після спільної роботи з львівськими хірургами.

Нині 8-річний Олег здоровий, а його нирку вдалося зберегти.

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