В Україні вперше пересадили серце 11-річній дитині після операції Фонтена. ФОТО

В Україні вперше пересадили серце 11-річній дитині з функціонально єдиним шлуночком після операції Фонтена. Пацієнтом став хлопчик Денис, стан якого перед трансплантацією був критичним – він переніс чотири зупинки серця. Провели складне втручання у Центрі кардіології та кардіохірургії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

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П'ять операцій та 11 госпіталізацій

Денис народився зі складною вродженою вадою серця, яку неможливо повністю виправити хірургічно. У таких випадках втручання дозволяють покращити кровообіг та продовжити життя дитини.

За 11 років хлопчика 11 разів госпіталізували до кардіоцентру. Він переніс п'ять кардіохірургічних операцій, останньою з яких у вересні 2025 року стала операція Фонтена.

Однак уже приблизно через пів року резерви серця практично вичерпалися. Фракція серцевого викиду впала нижче 10%, і єдиним шансом врятувати дитину стала трансплантація.

"До моменту появи донорського органа стан Дениса був критичним. Він переніс чотири зупинки серця та реанімаційні заходи, перебував у реанімації на постійній медикаментозній підтримці, а лікарі розглядали можливість підключення ЕКМО", – розповів Радуцький.







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Серце пересадили від 13-річного донора

Донорський орган з'явився на початку серпня. Серце належало 13-річному донору, який помер унаслідок черепно-мозкової травми.

Трансплантацію провели 5 серпня. Втручання було особливо складним через змінену після операції Фонтена анатомію магістральних судин та критичний стан Дениса.

Операція минула успішно. Уже за кілька годин хлопчик почав самостійно дихати, а на сьому добу після трансплантації його перевели з реанімації до звичайної палати. Нині Денис перебуває там разом із мамою.

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