В Украине впервые пересадили сердце 11-летнему ребенку после операции Фонтена. ФОТО

В Украине впервые провели пересадку сердца 11-летнему ребенку с функционально одножелудочковым сердцем после операции Фонтена. Пациентом стал мальчик Денис, состояние которого перед трансплантацией было критическим — он перенес четыре остановки сердца. Сложное вмешательство провели в Центре кардиологии и кардиохирургии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

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Пять операций и 11 госпитализаций

Денис родился со сложным врожденным пороком сердца, который невозможно полностью исправить хирургическим путем. В таких случаях вмешательства позволяют улучшить кровообращение и продлить жизнь ребенка.

За 11 лет мальчика 11 раз госпитализировали в кардиоцентр. Он перенес пять кардиохирургических операций, последней из которых в сентябре 2025 года стала операция Фонтена.

Однако уже примерно через полгода резервы сердца практически иссякли. Фракция выброса сердца упала ниже 10%, и единственным шансом спасти ребенка стала трансплантация.

"До появления донорского органа состояние Дениса было критическим. Он перенес четыре остановки сердца и реанимационные мероприятия, находился в реанимации на постоянной медикаментозной поддержке, а врачи рассматривали возможность подключения ЭКМО", — рассказал Радуцкий.











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Сердце пересадили от 13-летнего донора

Донорский орган появился в начале августа. Сердце принадлежало 13-летнему донору, скончавшемуся в результате черепно-мозговой травмы.

Трансплантацию провели 5 августа. Операция была особенно сложной из-за изменившейся после операции Фонтена анатомии магистральных сосудов и критического состояния Дениса.

Операция прошла успешно. Уже через несколько часов мальчик начал самостоятельно дышать, а на седьмой день после трансплантации его перевели из реанимации в обычную палату. Сейчас Денис находится там вместе с мамой.

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