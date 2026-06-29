Во Львове врачи прооперировали ребенка еще в утробе матери. ФОТО
Во Львове украинские и польские хирурги провели внутриутробную операцию на 16-й неделе беременности, чтобы спасти ребенка с врожденной патологией мочевыделительной системы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Львовский областной клинический перинатальный центр.
Операцию провели на 16-й неделе беременности
Во время планового ультразвукового исследования у плода обнаружили пороки мочевыделительной системы, которые представляли угрозу для жизни.
В перинатальном центре отметили, что единственной возможностью сохранить беременность было хирургическое вмешательство.
Операцию выполнила детский хирург Галина Курило совместно с польским профессором Пшемыславом Косинским.
Врачи действовали из-за критического состояния плода
"Время шло на часы, ведь околоплодных вод почти не осталось. Под тщательным ультразвуковым контролем было успешно проведено внутриутробное стентирование. Это позволило устранить критическую угрозу для жизни плода и восстановить условия для его стабильного развития", — сообщили в перинатальном центре.
В настоящее время беременная находится под наблюдением медиков. После рождения ребенок продолжит лечение врожденной патологии.
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