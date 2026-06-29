У Львові лікарі прооперували дитину ще в утробі матері. ФОТО
У Львові українські та польські хірурги провели внутрішньоутробну операцію на 16-му тижні вагітності, щоб врятувати дитину з вродженою патологією сечовидільної системи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Львівський обласний клінічний перинатальний центр.
Операцію провели на 16-му тижні вагітності
Під час планового ультразвукового дослідження у плода виявили ваду сечовидільної системи, яка становила загрозу для життя.
У перинатальному центрі зазначили, що єдиною можливістю зберегти вагітність було хірургічне втручання.
Операцію виконали дитяча хірургиня Галина Курило спільно з польським професором Пшемиславом Косінським.
Лікарі діяли через критичний стан плода
"Лік ішов на години, адже навколоплідних вод майже не залишилось. Під чітким ультразвуковим контролем було успішно проведено внутрішньоутробне стентування. Це дозволило усунути критичну загрозу для життя плода та відновити умови для його стабільного розвитку", – повідомили у перинатальному центрі.
Наразі вагітна перебуває під наглядом медиків. Після народження дитина продовжить лікування вродженої патології.
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