В "Охматдете" провели коридор уважения для 13-летнего донора: спасены жизни четырех человек

РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8577 посетителей онлайн
Новости
2 272 5

В Киеве почтили память 13-летнего донора, спасшего жизни четырёх пациентов

В Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" устроили "коридор уважения" для 13-летнего Ивана, который стал посмертным донором и спас жизни четырёх пациентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НДСЛ "Охматдет".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Мальчик был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой. Несмотря на усилия медиков, врачи констатировали смерть мозга в соответствии с установленными медицинскими критериями.

Читайте также: Оккупанты заставляют крымчан сдавать кровь для раненых военных РФ, - Денисова

Подробности

После подтверждения диагноза родители ребенка приняли решение дать согласие на посмертное донорство.

Мать Ивана рассказала, что мысль о донорстве появилась сразу после осознания потери.

Когда мы поняли, что произошло непоправимое, одной из первых мыслей было – донорство. Что хотя бы один орган может спасти чью-то жизнь", – отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине запустят информационно-коммуникационную систему донорства "єКров"

По словам матери, мальчик был добрым и щедрым ребенком, и это решение, по ее мнению, соответствует его характеру.

Благодаря согласию семьи Ивана шанс на жизнь получили четверо пациентов, которые находились в списке ожидания на трансплантацию.

В больнице отмечают, что посмертное донорство остается одним из важнейших решений, которое позволяет спасти жизни других даже в момент тяжелой утраты.

Медицинские работники "Охматдета" провели парня по коридору уважения, отдавая дань ему и решению его семьи.

Автор: 

донор (92) Киев (26118) ОХМАТДЕТ (246)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надзвичайно зворушливий вчинок.
показать весь комментарий
21.03.2026 14:11 Ответить
Щире співчуття, шана і подяка родині.😢😢😢
показать весь комментарий
21.03.2026 14:24 Ответить
Царство Небесне хлопчику...
показать весь комментарий
21.03.2026 14:34 Ответить
Як жаль дитину... Як же він отримав ту ЧМ травму? Чомусь не написано...
показать весь комментарий
21.03.2026 14:56 Ответить
Це вже не важливо. Але поступок батьків заслуговує поваги... Співчуття батькам з Великим серцем...
показать весь комментарий
21.03.2026 15:38 Ответить
 
 