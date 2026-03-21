В "Охматдете" провели коридор уважения для 13-летнего донора: спасены жизни четырех человек

В Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" устроили "коридор уважения" для 13-летнего Ивана, который стал посмертным донором и спас жизни четырёх пациентов.

Мальчик был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой. Несмотря на усилия медиков, врачи констатировали смерть мозга в соответствии с установленными медицинскими критериями.

После подтверждения диагноза родители ребенка приняли решение дать согласие на посмертное донорство.

Мать Ивана рассказала, что мысль о донорстве появилась сразу после осознания потери.

Когда мы поняли, что произошло непоправимое, одной из первых мыслей было – донорство. Что хотя бы один орган может спасти чью-то жизнь", – отметила она.

По словам матери, мальчик был добрым и щедрым ребенком, и это решение, по ее мнению, соответствует его характеру.

Благодаря согласию семьи Ивана шанс на жизнь получили четверо пациентов, которые находились в списке ожидания на трансплантацию.

В больнице отмечают, что посмертное донорство остается одним из важнейших решений, которое позволяет спасти жизни других даже в момент тяжелой утраты.

Медицинские работники "Охматдета" провели парня по коридору уважения, отдавая дань ему и решению его семьи.